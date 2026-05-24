والد الطفل أشرف حموده ضحية التعذيب ببورسعيد: عذبوه وقتلوه وعاوز حق ابني

طالب والد الطفل أشرف محمد السيد حموده، البالغ من العمر 11 عامًا، بالقصاص العادل لنجله، بعدما توفي متأثرًا بإصاباته داخل محافظة بورسعيد، متهمًا والدة الطفل وزوجها الحالي بتعذيبه حتى الموت.

وقال الأب إنه انفصل عن والدة الطفل منذ سنوات، بينما كان نجله مصابًا بالتوحد، مؤكدًا أنه ظل يبحث عنه لفترات طويلة بعدما كانت والدته تتنقل به من مكان لآخر.

وأضاف أن والدة الطفل تزوجت أكثر من مرة، وكانت تستغل نجله في التسول، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوفاة ابنه بعد تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح والد الطفل أنه شاهد خلال التحقيقات آثار الاعتداء الواضحة على جسد نجله، مؤكدًا وجود سحجات وكدمات متفرقة وإصابات بالرأس والعين، قائلًا: عذبوه وقتلوه وعاوز حق ابني.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوصول الطفل أشرف حموده إلى المستشفى جثة هامدة، وعلى جسده آثار إصابات متعددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر جهات التحقيق استكمال التحقيقات في الواقعة.