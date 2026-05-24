الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

سعر الجنيه الذهب في الكويت
سعر الجنيه الذهب في الكويت
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في الكويت حالة من الاستقرار اليوم الأحد، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 44.700 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 40.975 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 39.125 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 33.525 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1390.7 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 313 دينارا كويتيا.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4505.7 دولار أمريكي.

الذهب يقفز وسط ضعف الدولار وآمال السلام بين واشنطن وطهران

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

