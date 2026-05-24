المؤبد لـ4 والمشدد 15 سنة للخامس و5 سنوات للسادس في خلية التجمع الأول الإرهابية

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم حكمها بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 5 سنوات لآخر، في القضية رقم 6573 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية التجمع الأول الإرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، تولى المتهمون من الأولى وحتى الخامس قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بخلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السادس انضم للجماعة مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين استخدام موقع على شبكة التواصل بغرض الترويج ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل.