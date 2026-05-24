رئيس لجنة الوفد بالهرم لـ" صدى البلد": فوجت بوجودي في لجنة الإشراف على انتخابات الجيزة دون التشاور معي

قال محمد جبريل ، رئيس لجنة حزب الوفد بالهرم أنه فوجىء بإسمه موجود ضمن اللجنة التي تم تشكيلها من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأكد جبريل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم وضع إسمه ضمن اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بالجيزة ولم يتحدث معه أحد من حزب الوفد على التواجد في هذه اللجنة، على الرغم من أنه قرر الترشح لرئاسة اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة.

وأشار رئيس لجنة حزب الوفد بالهرم ، إلى انه سيتواصل مع الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد لكي يعتذر له عن التواجد في تشكيل هذه اللجنة والتي لم يتم التشاور معه قبل وجود فيها.

وأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، قرارًا رقم 105 لسنة 2026، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات لجان حزب الوفد بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس الوفد أن اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات حزب الوفد في محافظة الجيزة تضم كلًا من أحمد إبراهيم عبد العزيز إسماعيل عابد، وأحمد خلف الله عبد الموجود عبد الغفار، والنائبة أسماء سعد سليم محمد الجمال، والنائبة أمل محمد رمزى محمد منير خليل، وسعيد سيد عبد المحسن محمد، وشريف جبر إبراهيم جبر محمد، وشريف محمد حسن أبو حسين، وطارق يوسف قرنى عبد الحليم، وعلاء مصطفى حسين غراب، وماجد عبد العليم محمد الرشيدى، ومحمد أحمد سيد إبراهيم جبران، ومحمد عبد النبى عبد السميع جبريل، ومحمد مختار خليفة صميدة، الدكتور نبيل بشرى جورجى سمعان، والدكتورة هاجر عبد المحسن عز حسن.

وأشار رئيس الوفد إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات حزب الوفد بمحافظة الجيزة تقوم بمعاونة السكرتارية العامة للوفد برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبى، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشح لهيئات المكاتب المُشكلة بالانتخاب أو للمكتب التنفيذى للجنة العامة.