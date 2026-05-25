إعلام "المصريين": الداخلية نجحت في توفير الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية

أكد محمد مجدي، أمين إعلام حزب «المصريين»، أن الاستعدادات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026 تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على التخطيط الاستباقي ورفع درجات الجاهزية، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وتوفير الأجواء الآمنة والمستقرة للمواطنين خلال فترة العيد.

وقال ”مجدي“، في بيان، اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية أصبحت تقدم نموذجًا واضحًا في الإدارة الاحترافية للمناسبات والمواسم الكبرى، من خلال خطط أمنية وتنظيمية متوازنة تراعي الجوانب الأمنية والخدمية في الوقت ذاته، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على شعور المواطنين بالأمان والطمأنينة خلال فترات التجمعات والاحتفالات.

توفير الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية

وأضاف أن عيد الأضحى يمثل مناسبة ذات طبيعة خاصة تشهد كثافات مرورية وزيادة كبيرة في حركة المواطنين داخل الشوارع والميادين والحدائق والمناطق الترفيهية ودور العبادة، الأمر الذي يتطلب استعدادات أمنية دقيقة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تمتلك خبرات تراكمية كبيرة في إدارة مثل هذه المناسبات بكفاءة عالية.

وأوضح أمين إعلام حزب ”المصريين“ أن التحركات الميدانية المبكرة وخطط الانتشار الأمني المكثف تعكس حالة من اليقظة والاستعداد الكامل، خاصة فيما يتعلق بتأمين الساحات المخصصة لصلاة العيد، والمحاور والطرق الرئيسية، والمناطق الحيوية، بما يحقق الانسيابية ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن جهود وزارة الداخلية لا تقتصر فقط على الجانب الأمني بمفهومه التقليدي، وإنما تمتد لتشمل أبعادًا خدمية وإنسانية مهمة، تتعلق بتسهيل حركة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، وهو ما يعزز من مفهوم الأمن الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ”مجدي“ أن حالة التنسيق المستمر بين مختلف أجهزة الدولة خلال المناسبات الكبرى أصبحت تمثل أحد أهم عوامل النجاح في إدارة المشهد العام، خاصة مع وجود رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على الاستقرار وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأضاف أن المواطن المصري بات يلمس بصورة واضحة حجم التطور في الأداء الأمني والخدمي خلال الأعياد والمناسبات العامة، وهو ما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي وتهيئة المناخ الملائم أمام المواطنين للاحتفال بالمناسبات الدينية في أجواء آمنة.

واختتم محمد مجدي بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، مشددًا على أن نجاح الدولة في إدارة المواسم والمناسبات الكبرى بصورة منظمة وفعالة يعكس قوة مؤسساتها وقدرتها على العمل بكفاءة عالية وفق رؤية تستهدف خدمة المواطن وصون أمنه وسلامته.