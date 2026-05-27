أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية.. الأرصاد: طقس ربيعي مستقر خلال عيد الأضحى وملائم للتنزه

الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية

شاركك الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين وإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية.

بعد أداء الصلاة بمسجد الرحمن الرحيم .. الرئيس السيسي يستمع إلى خطبة عيد الأضحى المبارك |فيديو

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية، على الإستماع لخطبة عيد الأضحى المبارك.

وزير الأوقاف في خطبة عيد الأضحى أمام الرئيس السيسي: بناء الإنسان أساس نهضة الأوطان وصناعة الحضارة|فيديو

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن بناء الإنسان القائم على العلم والإيمان والأخلاق هو السبيل الحقيقي لنهضة الأمم وصناعة الحضارة، مشددًا على أن الأوطان لا تُبنى إلا بالعقول المستنيرة والقيم الرفيعة والعمل الصالح.

الأرصاد: طقس ربيعي مستقر خلال عيد الأضحى وملائم للتنزه والملاحة البحرية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نشهد خلال تتلك الفترة استقرارا في الأحوال الجوية”، مشيرا إلى أن طقس أيام العيد سيكون ربيعيا بامتياز، ما يسمح بالتنزه على مدار أيام العيد.

توافد الحجاج إلى منشأة الجمرات في منى لاستكمال مناسك الحج

توافد حجاج بيت الله الحرام، إلى منشأة الجمرات في منى لاستكمال مناسك الحج.

الزراعة: تخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ السلع الغذائية والتوسع في الوحدات المتحركة بالمحافظات

أكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على منافذ السلع الغذائية بوزارة الزراعة أنه كان هناك تخفيضات 30% على السلع الغذائية، مشيرا إلى أن اللحوم يتراوح سعرها من 320 لـ 350 سعر والضاني 370 جنيه.

حدائق الحيوان والطيور والأسماك تستقبل العيد بخطة متكاملة لمواجهة الزحام.. تفاصيل

أكدت الدكتورة رحاب مهني، مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أنه تم الانتهاء من تنفيذ استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة الزوار والحفاظ على سلامة الحيوانات داخل الحدائق.

مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة

أكد مستشار المرشد الإيراني، أن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد فيه على الأوراق والتوقيعات وحدها، معتبرًا أن الضمانة الفعلية لأي تفاهمات تكمن في ما وصفه بـ“الأوراق الاستراتيجية على الأرض”، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.





قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات من الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالمدفعية محيط المستشفى الحكومي في النبطية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



جيش الاحتلال يصدر إنذارا لسكان النبطية بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان منطقة النبطية جنوبي لبنان، دعاهم فيه إلى الانتقال نحو شمال نهر الزهراني، في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الحدود الجنوبية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.