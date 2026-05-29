المواصفات الكاملة لسيارة لينكولن كورسير.. بتصميم الـ SUV

تقدم لينكولن مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالميًا، ويأتي طراز كورسير ضمن أبرز الطرازات التي عززت حضور العلامة الأمريكية في فئة الـ SUV الفاخرة.

تصميم لينكولن كورسير

تعتمد لينكولن كورسير على تصميم خارجي يجمع بين الخطوط الانسيابية والطابع الرياضية الفاخر الذي تشتهر به العلامة الأمريكية، حيث جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4608 مم، مع عرض يصل إلى 1941 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1629 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2711 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 781 لترًا.

أداء ومحرك لينكولن كورسير

زودت لينكولن كورسير بمحرك بنزين توين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 250 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 373 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع كليAWD .

تجهيزات لينكولن كورسير

حصلت المقصورة الداخلية في لينكولن كورسير على مجموعة واسعة من التجهيزات، حيث زود مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد، إلى جانب توفير التقنيات نفسها لمقعد الراكب الأمامي، كما تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف مع خاصية الذاكرة.

وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 13.2 بوصة تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 10 سماعات، وبشاحن لاسلكي للهواتف ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وتضم لينكولن كورسير مجموعة متطورة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث زودت السيارة بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر السيارة بمساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

وتشمل تجهيزات الأمان أيضًا للسيارة لينكولن كورسير نظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة مسار الطريق الذي يضم التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، كما زودت السيارة بنظام مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى 8 وسائد هوائية.