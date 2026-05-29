موندو ديبورتيفو: حمزة عبدالكريم يعيش حالة إستثنائية بعد ضمه للمنتخب بجوار صلاح

سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على مسيرة حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب.

وشارك حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة للشباب ضمن كتيبة منتخب مصر الوطني مساء أمس الخميس في الفوز على منتخب روسيا وديا بهدف دون رد وحصد بطولة كأس العاصمة الجديدة.

وأفردت الصحيفة الإسبانية تقريرا جاء على النحو التالي: شهد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لحظة جديدة ومثيرة في مسيرته الكروية الواعدة، بعدما سجّل ظهوره الأول مع منتخب مصر الأول خلال المباراة الودية أمام روسيا.

تفعيل بند أحقية الشراء

تابعت الصحيفة: يبلغ حمزة من العمر 18 عامًا، ويلعب حاليًا ضمن صفوف أكاديمية برشلونة للشباب على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية شراء ينوي النادي الكتالوني تفعيله خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريق تحت 19 عامًا.

واصلت الصحيفة الإسبانية: تمكن المهاجم الشاب من تسجيل 6 أهداف خلال 10 مباريات خاضها هذا الموسم في الدوري ودوري الأبطال للشباب، ليؤكد موهبته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق رغم حداثة سنه.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها على النحو التالي: يعيش اللاعب الشاب فترة استثنائية، خاصة بعدما تلقى نبأ استدعائه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، ضمن خط هجومي يقوده النجم الكبير محمد صلاح.