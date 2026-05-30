رئيس التحرير
طه جبريل
لا يفوتك.. موعد وتردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

خالد يوسف

محبو كرة القدم الأوروبية والعالمية على موعد الليلة مع نهائي دوري ابطال أوروبا، وهى مباراة مهمة تجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان، حيث يلتقي الفريقين، على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست، وذلك للموسم الكروي 2025-2026.

تفاصيل نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

تنطلق خلال ساعات، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي أرسنال الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ تذاع المباراة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وقد خصصت قناتي beIN SPORTS 1 HD حيث التعليق لحسن العيدروس، وbeIN SPORTS 1 HD ، وعصام الشوالي ، لنقل مباراة الليلة.


تردد قناة beIN Sports HD1 على نايل سات

- التردد: 11013
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
الجودة: HD

موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، بين أرسنال وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 11 مساء بتوقيت الأمارات العربية المتحدة.


من يحصد بطولة دوري أبطال أوروبا الليلة؟ 

مباراة صعبة على الفريقين الليلة، حيث سبق وحصل آرسنال على بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال أوروبا، وذلك بعدما انتصر على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، في نصف النهائي.

أما بالنسبة لـ باريس سان جيرمان فقد حقق فوزًا صعبًا على بايرن ميونخ بستة أهداف مقابل خمسة في الدور، لذا يأمل آرسنال لتحقيق الفوز والتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، في حين أن الفريق الفرنسي يأمل الحصول على لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

- في حراسة المرمى: دافيد رايا.

- خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، كالافيوري.

- خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، مارتن أوديجارد.

- خط الهجوم: ساكا، فيكتور جيوكيرس، تروسارد.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

- حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

- خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديش.

- خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز.

- خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا – ديزيري دوي.

