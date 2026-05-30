ضربة قوية للإشغالات.. حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشوارع الضواحي ببورسعيد

قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة وموسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بنطاق حي الضواحي، ورافقه خلالها فوزي الوالي، رئيس الحي، والقيادات التنفيذية المعنية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، واستعادة الوجه الحضاري والانضباط بشوارع المحافظة.

مصادرة وتكسير أكشاك وعربات يد وتعديات خشبية خلال حملة موسعة استهدفت ٦ مناطق حيوية بالحي

واستهدفت الحملة الميدانية تمشيط عدد من الشوارع والمناطق الحيوية ذات الكثافة بالحي، والتي شملت (شارع العبور، شارع أسوان، شارع عبد الرحمن شكري، منطقة بنك الإسكان، منطقة مبارك، ومنطقة السيدة نفيسة)، وذلك لفرض الانضباط والقضاء على العشوائيات والأسواق المخالفة التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات.

وأسفرت جهود الحملة عن مصادرة العديد من الإشغالات المتنوعة التي تتعدى على خطوط التنظيم

وتنفيذاً للقانون ولردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة، تم الإعدام الفوري والتحطيم لكافة المضبوطات والتعديات الخشبية بموقع الحملة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بوجود أي إشغالات أو تعديات تشوه المظهر الجمالي أو تسلب حق المواطن في رصيف آمن وطريق ممهد، مشدداً على استمرار هذه الحملات المفاجئة بكافة أحياء المحافظة لبسط هيبة الدولة وتحقيق السيولة المرورية المرجوة.