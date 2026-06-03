ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوفان بانتظام؟

يُعد الشوفان أحد المكونات الأساسية في الخطط الغذائية للمرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع نسبة الكوليسترول، ومقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن.

الفوائد الصحية لتناول الشوفان

تعود معظم فوائده الصحية (الفوائد القلبية الوعائية والأيضية والمعوية) إلى مركب واحد: بيتا جلوكان، وهو الألياف القابلة للذوبان التي تعطي دقيق الشوفان قوامه المميز وتؤدي إلى غالبية تأثيراته الفسيولوجية.

- خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL):

يذوب بيتا جلوكان في الأمعاء مكونًا مادة هلامية تحبس الأحماض الصفراوية قبل إعادة امتصاصها، ثم يستخدم الكبد الكوليسترول الضار الموجود في الدم لإنتاج أحماض صفراوية بديلة، مما يؤدي إلى خفض مستوى الكوليسترول في مجرى الدم، وقد أظهرت الدراسات السريرية أن تناول 3 غرامات من بيتا جلوكان يوميًا (وهي الكمية الموجودة في حوالي 70 غرامًا من الشوفان الملفوف الجاف) يرتبط باستمرار بانخفاض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

- التحكم في مستوى الجلوكوز بعد الوجبات:

يعمل الجل نفسه الذي يحبس الأحماض الصفراوية على إبطاء إفراغ المعدة، مما يعني دخول الجلوكوز من الشوفان إلى مجرى الدم تدريجيًا، بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني أو من يعانون من مقدمات السكري، يُعدّ هذا التخفيف من ارتفاعات مستوى السكر في الدم فائدة عملية سريرية.

- التأثيرات المضادة للأكسدة على الأوعية الدموية:

أظهرت مركبات الأفينانثراميد، وهي مركبات فينولية موجودة فقط في الشوفان، نشاطًا مضادًا للالتهابات