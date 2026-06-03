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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب المحافظ يعقد اجتماعاً ضمن الإعداد لتفعيل مبادرة "حياتك أمانة" بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد السيد"بلال حبش"نائب المحافظ،اجتماعا،ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية لتنفيذ مبادرة(حياتك أمانة..فلا تُهلكها)والتي تتبناها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف،وذلك بحضور:أ.د هنداوي عبد اللاهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف،الشيخ سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف،أ.هالة سيد أمين عام فرع المنظمة ببني سويف،ومسؤولى التعليم،التضامن،ومقرري المجالس القومية للمرأة والسكان والطفولة والأمومة، ووحدة السكان بالمحافظة، بجانب بعض الأساتذة الأكاديميين بالكلية.

ناقش الاجتماع، ما تم تنفيذه من توجيهات خلال اجتماعات سابقة ،والمتعلقة بخطة العمل والترتيبات والتجهيزات المطلوبة من كل جهة،لتفعيل المبادرة على مستوى المحافظة_تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز_ التي تستهدف التحذير من أضرار اليأس والإحباط،والعمل على نشر الوعي بالصحة النفسية،من خلال تنفيذ ندوات ولقاءات مباشرة مع الجمهور،وحث المواطنين على التواصل مع الأهل والأصدقاء وأهل الاختصاص

حيث أكد نائب محافظ بني سويف ، أهمية تعزيز وتنسيق الجهود بين الجهات الشريكة ،لضمان تنفيذ المبادرة وتحقيق مستهدفاتها من خلال نشر وترسيخ روح التماسك المجتمعي و نشر الوعي، وتعزيز قيم الأمل داخل المجتمع.

بني سويف هنداوي عبداللاهي المنظمة العالمية

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