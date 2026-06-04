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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: بعض أعضاء مجلس الزمالك علموا بإيقاف القيد من الإعلام

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود حالة من الجدل داخل نادي الزمالك بشأن ملف إيقاف القيد، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا على علم بالأمر إلا من خلال وسائل الإعلام.

مجلس إدارة الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "بعض أعضاء مجلس الزمالك لم يكونوا يعرفوا موضوع إيقاف القيد لفترتين تأديبيًا، وعرفوا الخبر من الإعلام".

وأضاف: "هناك من تحدث عن وجود خطأ في الترجمة، بينما يرى آخرون أن المسؤولية تقع على جون إدوارد، خاصة أنه قام بتشكيل جهاز كامل يضم مدير تعاقدات ومساعدين، وكان من المفترض أن يتولى إنهاء وتسوية الملفات الخاصة باللاعبين بعد رحيلهم".

وتابع الإعلامي: "في المقابل، جون إدوارد يؤكد أنه مستمر في منصبه، ويقول: (أنا قاعد ومش ماشي، وعقدي مستمر لمدة 3 سنوات)".

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى استمرار حالة الجدل حول المسؤولية عن الأزمة، في انتظار توضيحات رسمية تحسم كافة التفاصيل المتعلقة بملف القيد داخل النادي.

الزمالك الاهلي شبانه

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