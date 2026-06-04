من الجلد والخيوط إلى الذكاء الاصطناعي.. رحلة كرة المونديال عبر 96 عاما من التطور

منذ انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الأوروغواي عام 1930 بمشاركة 13 منتخباً فقط، لم تتوقف البطولة الأهم في عالم كرة القدم عن التطور والتجدد وبينما تستعد الجماهير لمتابعة مونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة قياسية لـ48 منتخباً واستضافة مشتركة بين ثلاث دول، تبرز الكرة الرسمية للبطولة كأحد أبرز عناوين التطور التقني الذي رافق اللعبة على مدار أكثر من تسعة عقود.

فمن الكرات الجلدية البدائية المصنوعة يدوياً إلى الكرات الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتطورة، تعكس كرة المونديال قصة تطور كرة القدم نفسها، وتحولها من لعبة تعتمد على العين البشرية إلى رياضة مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية.

بداية متواضعة وخلاف تاريخي

لم تكن هناك كرة رسمية موحدة خلال النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، وهو ما تسبب في واقعة تاريخية خلال المباراة النهائية بين الأوروغواي والأرجنتين فقد أصر كل منتخب على استخدام كرته الخاصة، فتم اللعب بكرة "تيانتو" الأرجنتينية في الشوط الأول، قبل أن تُستخدم كرة "تي-موديل" الأوروغوانية في الشوط الثاني.

هذا الخلاف دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاحقاً إلى التفكير في اعتماد كرة رسمية موحدة للبطولة، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المونديال.

الكرات الجلدية تسيطر على العقود الأولى

شهدت بطولة إيطاليا 1934 ظهور كرة "فيديرال 102"، التي صُنعت من جلد البقر وتميزت بتصميم قريب من كرات الرجبي وبعد أربع سنوات، استُخدمت كرة "ألين" في مونديال فرنسا 1938، مع احتفاظها بالطابع الجلدي التقليدي.

وجاءت بطولة البرازيل 1950 لتشهد أول نقلة تقنية مهمة مع كرة "دوبلوت تي"، التي كانت أول كرة مونديالية تخلو من الأربطة الخارجية، ما منحها شكلاً أكثر انسيابية أثناء اللعب.

من اللون البني إلى التصاميم الحديثة

واصلت الكرات تطورها خلال خمسينيات القرن الماضي، حيث ظهرت كرة "سويس وورلد تشامبيون" في مونديال 1954 بلون أصفر لافت بدلاً من البني التقليدي، كما زاد عدد قطعها المكونة للهيكل الخارجي.

وفي مونديال السويد 1958 تم اختيار كرة "توب ستار" بعد منافسة واسعة بين أكثر من 100 نموذج خضع لاختبارات دقيقة من قبل مسؤولي "فيفا".

ثورة في صناعة الكرة

شكلت سبعينيات القرن الماضي نقطة تحول كبرى بعد دخول شركة "أديداس" شريكاً رئيسياً في تصميم كرات كأس العالم وأطلقت الشركة كرة "تيليستار" الشهيرة في مونديالي 1970 و1974، والتي أصبحت أيقونة بفضل تصميمها الأبيض والأسود الذي ظهر بوضوح على شاشات التلفزيون.

لاحقاً ظهرت سلسلة "تانغو" في مونديالي 1978 و1982، قبل أن تقدم أديداس أول كرة صناعية بالكامل في مونديال المكسيك 1986 تحت اسم "أزتيكا"، لتفتح الباب أمام عصر جديد من الابتكارات.

ألوان جديدة وتقنيات متطورة

في مونديال فرنسا 1998 ظهرت كرة "تريكلور" كأول كرة متعددة الألوان في تاريخ البطولة، فيما شهدت نسخة 2002 إطلاق كرة "فيفرنوفا" ذات التصميم الثوري.

وتواصلت الابتكارات مع "تيمغايست" في ألمانيا 2006، ثم "جابولاني" في جنوب أفريقيا 2010، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين اللاعبين وحراس المرمى بسبب خصائصها الهوائية غير المعتادة.

هوية ثقافية لكل بطولة

حرصت أديداس خلال السنوات الأخيرة على منح كل كرة طابعاً يعكس ثقافة الدولة المستضيفة ففي البرازيل 2014 حملت الكرة اسم "برازوكا"، المستوحى من أسلوب الحياة البرازيلي، بينما شهد مونديال روسيا 2018 ظهور "تيلستار 18" ثم "ميشتا"، وهي كلمة روسية تعني "الحلم".

أما في قطر 2022 فحملت الكرة اسم "الرحلة"، وأصبحت واحدة من أكثر الكرات استدامة في تاريخ البطولة بفضل تصنيعها باستخدام مواد وأحبار صديقة للبيئة.

مونديال 2026 كرة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي

تبلغ رحلة التطور ذروتها في كأس العالم 2026 مع كرة "أديداس تريوندا"، التي تضم تقنيات متقدمة وأجهزة استشعار متصلة بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لحظة بلحظة وتساعد هذه التقنيات الحكام وتقنية الفيديو في اتخاذ قرارات أكثر دقة، خاصة في حالات التسلل واللمسات الحاسمة.

لم تعد كرة كأس العالم مجرد أداة للعب، بل أصبحت منصة تقنية متكاملة تختزن داخلها عقوداً من الابتكار والتطوير، لتواصل كتابة فصول جديدة من سحر اللعبة الأكثر شعبية على كوكب الأرض.