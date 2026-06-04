تحركات داخل الأهلي لتطوير قطاع الناشئين والبراعم بالتعاون مع أندية أوروبية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن كواليس اجتماعات مهمة داخل النادي الأهلي، تمهيدًا لاعتماد الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح امير هشام عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن جلسة ثلاثية بدأت منذ قليل، جمعت بين رئيس النادي محمود الخطيب، وياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ، وذلك قبل انطلاق اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر لاعتماد الهيكل الجديد.

وأضاف أن وفدًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي يتواجد داخل النادي الأهلي منذ ساعات، تمهيدًا للمشاركة في ترتيبات تتعلق بتولي مناصب فنية داخل قطاع الناشئين والبراعم، ضمن خطة التطوير.

كما أشار إلى وجود وفد من نادي برشلونة داخل مقر النادي، للمشاركة في ورشة عمل تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير منظومة العمل داخل مختلف القطاعات بالأهلي.

واختتم بأن الجلسة الثلاثية ستتناول أيضًا مناقشة المنصب الأنسب لـمحمد يوسف داخل الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة، بعد إلغاء منصب المدير الرياضي، مع طرح عدة مقترحات أبرزها منصب مدير قطاع الناشئين، دون حسم القرار النهائي حتى الآن.