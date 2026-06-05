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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة العالمية تعتمد مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع الحيوي

الصحة العالمية تعتمد مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع الحيوي
الصحة العالمية تعتمد مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع الحيوي
عبدالصمد ماهر

 أعلنت منظمة الصحة العالمية اعماد مصر مركزا إقليميا في بناء القدرات البشرية للتصنيع الحيوي في خطوة تعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الصناعات الدوائية والحيوية عالميًا، وبعد منافسة دولية واسعة.

وشاركت مصر في فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان “Synergizing Biomanufacturing Workforce Development”، في الفترة من ٣ الي ٥ يونيو الجاري عقب اعتماد مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية كمركز تدريبي إقليمي للتصنيع الحيوي لإقليم شرق المتوسط، ليصبح أحد المراكز الدولية الستة المعتمدة ضمن المبادرة العالمية لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي

تأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر عقب اعتماد هيئة الدواء المصرية  كمركز تدريبي إقليمي للتصنيع الحيوي (Regional Training Centre - RTC) لإقليم شرق المتوسط، ضمن مبادرة منظمة الصحة العالمية لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي (BWTI)، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم الدوائي وبناء القدرات.

شهادة دولية جديدة على كفاءة المنظومة التنظيمية المصرية 

وأكد الدكتور علي الغمراوي، أن اختيار منظمة الصحة العالمية لمركز التطوير المهني المستمر بالهيئة كمركز تدريبي إقليمي للتصنيع الحيوي يُعد شهادة دولية جديدة على كفاءة المنظومة التنظيمية المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في دعم جهود بناء القدرات ونقل المعرفة على مستوى الإقليم، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يمثل تتويجًا لمسيرة متواصلة من العمل على تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تضع الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز القدرات الفنية والعلمية في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، إيمانًا منها بأن الكفاءات المؤهلة تمثل حجر الأساس لتطوير قطاع التصنيع الحيوي ودعم الابتكار وتحقيق الأمن الدوائي. كما أكد حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التدريب والتأهيل والتنظيم الدوائي.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدمت هيئة الدواء المصرية عرضًا تقديميًا استعرض رؤية مركز التطوير المهني المستمر ودوره كمركز إقليمي معتمد من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التصنيع الحيوي، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر الفنية والعلمية بدول الإقليم، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.

وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمة الصحة العالمية وأكاديمية المنظمة والمركز العالمي للتدريب على التصنيع الحيوي بكوريا (GTH-B) والمراكز التدريبية الإقليمية المعتمدة وعددها ستة مراكز علي مستوي العالم، بهدف توحيد الجهود وتطوير أطر التعاون المشترك بما يضمن التنفيذ الفعال للمبادرة وتحقيق أهدافها على مستوى الأقاليم المختلفة.

منظمة الصحة العالمية مصر هيئة الدواء المصرية جنيف RTC التصنيع الحيوي

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