الأفوكادو يخفض مستويات الكوليسترول و يحسن جودة النوم

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وألياف تُحسّن مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى تُحسّن جودة النوم، وقد ربطت دراسة أجريت عام 2025 بين تناول حبة أفوكادو يوميًا لمدة ستة أشهر ونوم أفضل، وانخفاض مستويات الكوليسترول، وتحسين جودة النظام الغذائي.

كيف يساعد الأفوكادو على خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب

يمكن أن يساعد الأفوكادو في خفض الكوليسترول :

يُعدّ الأفوكادو مصدراً جيداً للدهون الأحادية غير المشبعة "الصحية" ، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الأفوكادو ، وخاصةً بدلاً من الدهون المشبعة مثل الزبدة والجبن، يُساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي حبة الأفوكادو الواحدة على 10 غرامات من الألياف، التي تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الأفوكادو تُشكّل مادة هلامية ترتبط بالأحماض الصفراوية والكوليسترول "الضار" في الأمعاء الدقيقة، مما يُساعد على التخلص منها من الجسم .

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الشرايين إلى الشعور بألم في الصدر أو الإصابة بنوبات قلبية.

المصدر verywellhealth