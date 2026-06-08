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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل العمل والإنتاج بقوة رغم ما يشهده العالم من حروب وأزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة، مشيرًا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع يعكس صلابة الاقتصاد المصري واستمرار خطط التنمية دون توقف.

متحدث الصحة: الدولة استثمرت تريليون جنيه بالقطاع الصحي خلال 11 عاما
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر للصحة بشكل مختلف منذ توليه رئاسة الجمهورية.

اشتري فورا.. نصيحة عاجلة من خبير في أسواق السيارات
كشف محمود خيري خبير أسواق السيارات، تفاصيل جديدة عن تراجع وتخفيضات جديدة في أسعار السيارات.

التحول إلى الدعم النقدي لرفع كفاءة التوزيع.. متحدث التموين يكشف
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، مفاهيم الدعم النقدي، وتفاصيل برنامج جديد لدعم الخبز.

3 أطباق بـ 200 جنيه.. تحذيرات عاجلة من انهيار صناعة البيض
كشف أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل جديدة بشأن أسعار البيض، مشيرا إلى أن هناك خسائر يتحملها المنتجين خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأسعار.

التعليم: تقييم الصفوف الأولى يهدف لإتقان المهارات الأساسية وليس “الرسوب” التقليدي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن نظام تقييم مهارات طلاب الصفوف الأولى لا يُقصد به تطبيق مفهوم الرسوب التقليدي، وإنما يهدف بالأساس إلى ضمان اكتساب الطلاب للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب خلال الصفين الأول والثاني الابتدائي، بما يؤسس لمرحلة تعليمية أكثر استقرارًا في المراحل اللاحقة.

الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: حد عنده سؤال؟.. والقائد: الزيارة كانت مفاجئة
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى بعدد من الطلبة لمتابعة سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم في التدريب العسكري والرياضي، مؤكدًا أن إعداد المقاتل الشاب يتطلب الجمع بين القوة البدنية والانضباط الفكري.

هاني يونس: مصر تتجه بقوة نحو الطاقة المتجددة.. ودعم واسع لاستخدام الطاقة الشمسية داخل المنازل والمشروعات
أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في إطار خطة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وتعزيز الاستدامة.

برلمانية تطالب بصرف مكافأة لطلاب الطب البيطري على سنة الامتياز
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص سنة الامتياز لـ الطب البيطري، موضحة أن المشكلة لا تقتصر على الطب البيطري فقط، بل تشمل جميع الكليات التي لم يكن لها سنة امتياز وأصبحت لها سنة امتياز مثل الصيدلة وطب الأسنان.
القومية للأنفاق تكشف تفاصيل التوسع في شبكة النقل وتضاعف أعداد الركاب
أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث قفز إجمالي أطوال خطوط النقل السككي الكهربائي من 77 كيلومترًا فقط إلى 282 كيلومترًا حاليًا.

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