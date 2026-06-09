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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تلعب دورا محوريا في دعم استقرار القارة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يعكس قوة العلاقات المصرية الإريترية، ويؤكد في الوقت ذاته الدور المتنامي الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي والتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وقال «الحفناوي»، إن المباحثات بين الرئيسين حملت أبعادًا استراتيجية مهمة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأسمرة يعكس وجود رؤية مشتركة تجاه العديد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار دول المنطقة ومنع اتساع نطاق الأزمات والصراعات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو النهج الذي عزز من مكانة مصر وثقة الدول الأفريقية في مواقفها وتحركاتها الإقليمية.

وأشار «الحفناوي» إلى أن اللقاء بعث برسالة مهمة مفادها أن التنمية والاستقرار وجهان لعملة واحدة، وهو ما ظهر بوضوح من خلال الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية يمكن أن تسهم في دعم جهود التنمية بدول القارة الأفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأضاف النائب أن التوافق المصري الإريتري بشأن أمن البحر الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن الملاحة البحرية يعد ضرورة ليس فقط لدول المنطقة، وإنما للاقتصاد العالمي بأكمله.

كما أشاد «الحفناوي» بالتوافق بين البلدين بشأن ضرورة دعم السودان والحفاظ على وحدته ومؤسساته الوطنية، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار في السودان تمثل أولوية إقليمية بالنظر إلى الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعه بدول الجوار، فضلًا عن أهمية السودان في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد النائب ياسر الحفناوي على أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تعزيز حضورها الفاعل في القارة الأفريقية، من خلال بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والتنمية وترسيخ الاستقرار في محيط مصر الإقليمي والأفريقي.

مصر افريقيا السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب

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