تعليم الغربية: غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية

باشر ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يرافقه محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني، متابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، الدور الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

توجيهات تعليم الغربية

كما أدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات، والبالغ عددهم ٣٢.٦٢٩ ألف طالب، الامتحانات التحريرية في ١١٥لجنة رئيسية وفرعية بمختلف النوعيات الفنية، على مستوى الإدارات التعليمية، ووفقا لجدول الامتحانات المعلن لكل نوعية وتخصص.

رفع كفاءة الخدمات

كما اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان على مستوى المحافظة، حيث تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.