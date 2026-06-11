أخبار التكنولوجيا |عمليات احتيال جديدة تستغل ChatGPT لخداع المتسوقين.. خطوات بسيطة لتحسين سرعة الإنترنت على آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تحذير خطير.. عمليات احتيال جديدة تستغل ChatGPT لخداع المتسوقين
حذرت جهات متخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني من ظهور مواقع تسوق مزيفة ضمن النتائج والتوصيات التي يقدمها ChatGPT، في تطور جديد يعكس سعي المحتالين لاستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى ضحايا جدد.
نصائح لا تفوتها.. خطوات بسيطة لتحسين سرعة الإنترنت على آيفون
يعاني بعض مستخدمي هواتف آيفون، من بطء ملحوظ في سرعة الإنترنت رغم الاشتراك في باقات اتصال عالية السرعة، إلا أن السبب لا يكون دائما مرتبطا بمزود الخدمة أو بالشبكة الخلوية، بل قد يعود في كثير من الأحيان إلى إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر) أو بعض الخيارات المخفية داخل الهاتف.
بأقوى بطارية في الفئة المتوسطة.. ريلمي تكشف عن هاتف Realme P4R 5G
أعلنت شركة ريلمي، عن توسيع سلسلة هواتفها P بإطلاق الإصدار الجديد Realme P4R 5G، الذي يأتي بمواصفات تركز على عمر البطارية والأداء السلس، أبرزها بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، إلى جانب شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.
أنثروبيك تكشف عن Claude Fable 5.. ذكاء اصطناعي أقوى مع قيود أمان صارمة
أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5، وهو نموذج من الفئة نفسها التي ينتمي إليها نموذج ميثوس المتقدم، ليصبح متاحا لعملاء الشركات والمشتركين في الخطط المدفوعة.
هواوي تكسر القاعدة.. هاتف رائد بشاشة أقرب للتابلت وبطارية ضخمة
في وقت تتشابه فيه معظم الهواتف الذكية التقليدية من حيث التصميم والشكل العام، تواصل شركة هواوي البحث عن أفكار جديدة ومختلفة في سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث التسريبات التي تشير إلى تطوير هاتف رائد بشاشة عريضة غير مألوفة قد تمنحه تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية.
مزودة بقلم وبطارية عملاقة.. أفضل أجهزة لوحية للرسم 2026
يشهد سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للإبداع الرقمي تطورا متسارعا، مع تزايد الطلب على أفضل أجهزة لوحية للرسم التي تجمع بين الأداء القوي وتجربة الكتابة والرسم الطبيعية.
بمزايا ذكاء اصطناعي جديدة.. أجهزة آيفون المؤهلة لتحديث iOS 27
أعلنت شركة آبل رسميا عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، الذي سيصل إلى هواتف آيفون المتوافقة في وقت لاحق من العام الجاري، حاملا معه مجموعة واسعة من المزايا الجديدة.
OpenAI تستعد لأكبر اكتتاب في عصر الذكاء الاصطناعي
خطت شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، خطوة جديدة نحو التحول إلى شركة عامة بعد تقدمها بشكل سري بطلب طرح عام أولي IPO، في خطوة قد تمهد لأحد أكثر الاكتتابات المرتقبة في تاريخ الأسواق المالية، وتفتح الباب أمام عوائد ضخمة للمستثمرين الأوائل في الشركة.
ضربة جديدة لـ أنثروبيك.. مايكروسوفت تقيد Claude Fable 5 لهذا السبب
كشفت تقارير إعلامية أن شركة مايكروسوفت فرضت قيودا على استخدام موظفيها لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5 التابع لشركة أنثروبيك، وذلك على خلفية مخاوف قانونية تتعلق بسياسات الاحتفاظ بالبيانات التي اعتمدتها الشركة المطورة للنموذج.