أخبار التكنولوجيا |عمليات احتيال جديدة تستغل ChatGPT لخداع المتسوقين.. خطوات بسيطة لتحسين سرعة الإنترنت على آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذرت جهات متخصصة في مكافحة الاحتيال الإلكتروني من ظهور مواقع تسوق مزيفة ضمن النتائج والتوصيات التي يقدمها ChatGPT، في تطور جديد يعكس سعي المحتالين لاستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى ضحايا جدد.



نصائح لا تفوتها.. خطوات بسيطة لتحسين سرعة الإنترنت على آيفون

يعاني بعض مستخدمي هواتف آيفون، من بطء ملحوظ في سرعة الإنترنت رغم الاشتراك في باقات اتصال عالية السرعة، إلا أن السبب لا يكون دائما مرتبطا بمزود الخدمة أو بالشبكة الخلوية، بل قد يعود في كثير من الأحيان إلى إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر) أو بعض الخيارات المخفية داخل الهاتف.

أعلنت شركة ريلمي، عن توسيع سلسلة هواتفها P بإطلاق الإصدار الجديد Realme P4R 5G، الذي يأتي بمواصفات تركز على عمر البطارية والأداء السلس، أبرزها بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، إلى جانب شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5، وهو نموذج من الفئة نفسها التي ينتمي إليها نموذج ميثوس المتقدم، ليصبح متاحا لعملاء الشركات والمشتركين في الخطط المدفوعة.

في وقت تتشابه فيه معظم الهواتف الذكية التقليدية من حيث التصميم والشكل العام، تواصل شركة هواوي البحث عن أفكار جديدة ومختلفة في سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث التسريبات التي تشير إلى تطوير هاتف رائد بشاشة عريضة غير مألوفة قد تمنحه تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية.

يشهد سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للإبداع الرقمي تطورا متسارعا، مع تزايد الطلب على أفضل أجهزة لوحية للرسم التي تجمع بين الأداء القوي وتجربة الكتابة والرسم الطبيعية.

أعلنت شركة آبل رسميا عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، الذي سيصل إلى هواتف آيفون المتوافقة في وقت لاحق من العام الجاري، حاملا معه مجموعة واسعة من المزايا الجديدة.



خطت شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، خطوة جديدة نحو التحول إلى شركة عامة بعد تقدمها بشكل سري بطلب طرح عام أولي IPO، في خطوة قد تمهد لأحد أكثر الاكتتابات المرتقبة في تاريخ الأسواق المالية، وتفتح الباب أمام عوائد ضخمة للمستثمرين الأوائل في الشركة.

كشفت تقارير إعلامية أن شركة مايكروسوفت فرضت قيودا على استخدام موظفيها لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5 التابع لشركة أنثروبيك، وذلك على خلفية مخاوف قانونية تتعلق بسياسات الاحتفاظ بالبيانات التي اعتمدتها الشركة المطورة للنموذج.