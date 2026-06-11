قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة
"الوزراء" يوافق على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية
ترامب: شن ضربات جديدة على إيران مطروح.. وإسرائيل لم تشارك بالهجوم الأخير
ترامب: إيران طلبت وقف القصف بعد تدميرنا لرادارات الدفاع الجوي
ترامب: مقاتلات أمريكية تنفذ مهمة حيوية داخل الأجواء الإيرانية
إيران تحذر: أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز ستكون هدفاً للإجراءات العسكرية
إعلام إيراني: إصابة سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز بالمخالفة
الحرس الثوري: استهدفنا مقاتلة «إف-16» وأجبرناها على مغادرة الأجواء
إيران: إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة
وكالة مهر: هجمات أمريكية استهدفت 7 مواقع على الساحل الجنوبي لإيران
ثلاث دعوات لا ترد.. سر التوفيق والهداية في الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بفارق 2240 .. انهيار سعر الجنيه الذهب في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

انخفض سعر جرام الذهب ختام تعاملات أمس الاربعاء نحو 280 جنيها، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 من مستوى الـ 6350 إلى 6070  الآن.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 2240 جنيه، حيث تراجع السعر من 50.800 مساء تعاملات أمس إلى 48.560 جنيه الان.

 أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال التعاملات مساء اليوم الأربعاء ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر.

وذلك بفعل صعوبة الوصول قريبًا إلى تسوية لإنهاء الحرب في الشرق الاوسط، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

وتراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت  إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل. 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 11-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4076 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5203 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6070 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6937جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 48.560 جنيه.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

عموته

محمد عبدالجليل: عموتة صفقة خارج الصندوق للأهلي.. وحسام البدري أفضل منه

منتخب البرتغال

رونالدو غاب عن التسجيل.. البرتغال تنهي استعداداتها للمونديال بفوز صعب على نيجيريا

بالصور

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة
هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة
هنا الزاهد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

حلم جيل الألفينات.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد