برلمانية: تصدر مصر لمؤشر التصنيع الأفريقي 2025 يؤكد نجاح مسار الإصلاح الصناعي

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتقرير البنك الأفريقي للتنمية الذي أكد مواصلة مصر تعزيز مكانتها الصناعية على مستوى القارة، بعد تصدرها الدول الأفريقية في “مؤشر التصنيع الأفريقي 2025” محققةً نتيجة بلغت 0.7827.

وأكدت هندي، في تصريحات لها اليوم، أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل يمثل ثمرة لسياسات اقتصادية مدروسة ورؤية تنموية واضحة تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ارتكزت على تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن تصدر مصر للمؤشر يعكس تنامي قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعزز فرص زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول الأفريقية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا الإنجاز يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي في أفريقيا، مشددة على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وتذليل التحديات أمام المستثمرين والمصنعين، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.