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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«المواصفات والجودة» تدعم الإفراج الجمركي من داخل محطة «نواتوم – سفاجا»

المواصفات والجودة
المواصفات والجودة
ولاء عبد الكريم


أعلن الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بدء تقديم خدمات الهيئة من داخل المحطة متعددة الأغراض «موانئ نواتوم – سفاجا» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الفنية بالموانئ ودعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية.
 

خدمات ميدانية
 

وأوضح صوفي أن تواجد الهيئة داخل المحطة الجديدة بالتزامن مع التشغيل التجريبي لها يتيح تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية وتقييم المطابقة بصورة مباشرة من موقع تداول البضائع، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
 

تطوير المنظومة
 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
 

ربط إلكتروني
 

وأضاف رئيس الهيئة أن فرع الهيئة بسفاجا جرى دعمه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات الفوري مع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم في تسريع إجراءات الفحص وإصدار النتائج وتعزيز التكامل مع منظومة الجمارك والموانئ.
خفض زمن الإفراج
وأكد صوفي أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليل زمن بقاء الشحنات داخل الميناء، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
 

دعم الصادرات
 

وأشار إلى أن التوسع داخل محطة «نواتوم – سفاجا» يمثل نموذجًا للتكامل بين مشروعات البنية التحتية والخدمات الفنية الداعمة للتجارة، كما يسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات وخدمة المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد من خلال توفير خدمات فنية متكاملة بالقرب من مواقع التداول، بما يساعد على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة حركة التجارة.

المواصفات والجودة الصناعة المصانع المصرية

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