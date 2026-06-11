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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي السريع دون خسائر بشرية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

شهد طريق مصر - الإسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم إلى مدينة بنها، أمام مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة جامبو محملة بشكاير من الزجاج القديم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين أو مستقلي السيارة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بكميات من الزجاج القديم أمام مستشفى طوخ المركزي على الطريق الزراعي، ما أدى إلى توقف جزئي في الحركة المرورية بالمنطقة.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ووحدات المرور إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في تناثر جزء من الحمولة على حافة الطريق، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو وفيات.
كما دفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما جرى التعامل مع الحمولة المتناثرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تأثر حركة السيارات المارة بالطريق.

القليوبية محافظة القليوبية بنها الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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