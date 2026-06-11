قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بند الأجور مفاجأة.. أبرز مواد قانون الموازنة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس السيسي
عايدة رياض: أتمنى تجسيد دور أمينة رزق في فيلم بائعة الخبز| خاص
بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا
المكسيك يقص شريط كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة
صدمة في تل أبيب.. تفاصيل صفقة القرن النووية بين إيران وأمريكا وموقف الحرس الثوري
5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب
طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر .. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظات
إيران : الاتفاق مع واشنطن على معظم البنود .. وغير نهائي
لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى
مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ
حكم صيام يوم رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام مميز للبطولة العربية السادسة للرواد للتنس في شرم الشيخ

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

اختتمت بمدينة شرم الشيخ فعاليات البطولة العربية السادسة للرواد للتنس الأرضي، والتي أقيمت وسط أجواء تنافسية مميزة ومشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات ممثلي الدول العربية، لتسدل الستار على واحدة من أقوى نسخ البطولة على مدار السنوات الماضية.

وشهد حفل الختام حضور الشيخ أحمد جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس، إلى جانب قيادات الاتحادين العربي والمصري للتنس، وعدد من الشخصيات الرياضية العربية المشاركة في البطولة.

تتويج أصحاب المراكز الأولى

وقام الشيخ أحمد جابر الصباح بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية، كما حرص على تكريم أفضل اللاعبين وأفضل اللاعبات الذين قدموا مستويات متميزة طوال منافسات البطولة، مؤكداً أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً على كافة المستويات الفنية والتنظيمية.

الجهود الكبيرة

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للتنس بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد المصري للتنس في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن شرم الشيخ أثبتت مجدداً قدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العربية، وأن جميع الوفود المشاركة أعربت عن تقديرها لحسن التنظيم والاستقبال والأجواء المميزة التي صاحبت المنافسات منذ اليوم الأول وحتى حفل الختام.

المنافسات جاءت قوية ومتميزة

ومن جانبه، أعرب المهندس علي المطيري أمين صندوق الاتحاد العربي للتنس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن المنافسات جاءت قوية ومتميزة وشهدت مستويات فنية مرتفعة من جميع المشاركين، الأمر الذي عكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس على مستوى الرواد في الوطن العربي.

الأداء المميز والروح الرياضية

وأضاف المطيري: “أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع اللاعبين واللاعبات على الأداء المميز والروح الرياضية الراقية التي تحلوا بها طوال أيام البطولة، كما أشيد بالدور الكبير الذي قام به الاتحاد المصري للتنس في استضافة وتنظيم هذا الحدث العربي بصورة مشرفة نالت إعجاب وإشادة جميع الوفود المشاركة.”

وتابع: "كما أتقدم بخالص الشكر إلى الشيخ أحمد جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس على دعمه المتواصل للبطولة العربية للرواد وحرصه على حضور حفل الختام وتكريم الفائزين، وهو ما يعكس اهتمامه الكبير بتطوير اللعبة ودعم الأنشطة العربية المشتركة، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح في النسخ المقبلة من البطولة".

من جانبه، وجه المهندس وليد سامي، السكرتير العام للاتحادين المصري والعربي للتنس، الشكر إلى الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد جابر الصباح على دعمه المتواصل للبطولة العربية للرواد وحرصه على تطويرها عاماً بعد الآخر.

وقال وليد سامي: “نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد العربي للتنس على الثقة والدعم الكبير الذي ساهم في نجاح البطولة، كما نؤكد أهمية استمرار إقامة بطولات الرواد لما تمثله من قيمة رياضية واجتماعية كبيرة تجمع أبناء الأسرة العربية في أجواء من التنافس الشريف والمحبة.”

وفي السياق نفسه، أعرب  أيمن عزمي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتنس، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، موجهاً الشكر للاتحاد العربي للتنس على دعمه المستمر للاتحاد المصري ولرياضة التنس العربية.

وقال أيمن عزمي: “نشكر الاتحاد العربي للتنس على التعاون المثمر والدعم المتواصل، كما نتوجه بالتحية إلى جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين الذين قدموا نموذجاً رائعاً للروح الرياضية والالتزام طوال أيام البطولة".

وأضاف: "شهدنا منافسات قوية ومميزة بين جميع المشاركين، لكن ما كان أكثر تميزاً هو الروح الطيبة والعلاقات الأخوية التي جمعت الجميع داخل وخارج الملاعب، وهو ما يعكس الأهداف الحقيقية التي تسعى إليها بطولات الرواد".

واختتمت البطولة وسط إشادة واسعة من الوفود العربية المشاركة، التي أكدت نجاح الحدث تنظيمياً وفنياً، مع التطلع إلى النسخ المقبلة من البطولة واستمرار تجمع أسرة التنس العربية في مثل هذه المحافل الرياضية المميزة.

شرم الشيخ البطولة العربية تنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

740 طن مواد غذائية إلى الخليج | إنجاز جديد بـ الرورو المصري في ميناء دمياط

محافظ دمياط

محافظ دمياط: القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني

حملا تموينيه

تحرير 70 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة بالوادي الجديد

بالصور

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد