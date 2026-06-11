ختام مميز للبطولة العربية السادسة للرواد للتنس في شرم الشيخ

اختتمت بمدينة شرم الشيخ فعاليات البطولة العربية السادسة للرواد للتنس الأرضي، والتي أقيمت وسط أجواء تنافسية مميزة ومشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات ممثلي الدول العربية، لتسدل الستار على واحدة من أقوى نسخ البطولة على مدار السنوات الماضية.

وشهد حفل الختام حضور الشيخ أحمد جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس، إلى جانب قيادات الاتحادين العربي والمصري للتنس، وعدد من الشخصيات الرياضية العربية المشاركة في البطولة.

تتويج أصحاب المراكز الأولى

وقام الشيخ أحمد جابر الصباح بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية، كما حرص على تكريم أفضل اللاعبين وأفضل اللاعبات الذين قدموا مستويات متميزة طوال منافسات البطولة، مؤكداً أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً على كافة المستويات الفنية والتنظيمية.

الجهود الكبيرة

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للتنس بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد المصري للتنس في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن شرم الشيخ أثبتت مجدداً قدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العربية، وأن جميع الوفود المشاركة أعربت عن تقديرها لحسن التنظيم والاستقبال والأجواء المميزة التي صاحبت المنافسات منذ اليوم الأول وحتى حفل الختام.

المنافسات جاءت قوية ومتميزة

ومن جانبه، أعرب المهندس علي المطيري أمين صندوق الاتحاد العربي للتنس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن المنافسات جاءت قوية ومتميزة وشهدت مستويات فنية مرتفعة من جميع المشاركين، الأمر الذي عكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس على مستوى الرواد في الوطن العربي.

الأداء المميز والروح الرياضية

وأضاف المطيري: “أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع اللاعبين واللاعبات على الأداء المميز والروح الرياضية الراقية التي تحلوا بها طوال أيام البطولة، كما أشيد بالدور الكبير الذي قام به الاتحاد المصري للتنس في استضافة وتنظيم هذا الحدث العربي بصورة مشرفة نالت إعجاب وإشادة جميع الوفود المشاركة.”

وتابع: "كما أتقدم بخالص الشكر إلى الشيخ أحمد جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس على دعمه المتواصل للبطولة العربية للرواد وحرصه على حضور حفل الختام وتكريم الفائزين، وهو ما يعكس اهتمامه الكبير بتطوير اللعبة ودعم الأنشطة العربية المشتركة، ونتطلع إلى مواصلة هذا النجاح في النسخ المقبلة من البطولة".

من جانبه، وجه المهندس وليد سامي، السكرتير العام للاتحادين المصري والعربي للتنس، الشكر إلى الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد جابر الصباح على دعمه المتواصل للبطولة العربية للرواد وحرصه على تطويرها عاماً بعد الآخر.

وقال وليد سامي: “نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاتحاد العربي للتنس على الثقة والدعم الكبير الذي ساهم في نجاح البطولة، كما نؤكد أهمية استمرار إقامة بطولات الرواد لما تمثله من قيمة رياضية واجتماعية كبيرة تجمع أبناء الأسرة العربية في أجواء من التنافس الشريف والمحبة.”

وفي السياق نفسه، أعرب أيمن عزمي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتنس، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، موجهاً الشكر للاتحاد العربي للتنس على دعمه المستمر للاتحاد المصري ولرياضة التنس العربية.

وقال أيمن عزمي: “نشكر الاتحاد العربي للتنس على التعاون المثمر والدعم المتواصل، كما نتوجه بالتحية إلى جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين الذين قدموا نموذجاً رائعاً للروح الرياضية والالتزام طوال أيام البطولة".

وأضاف: "شهدنا منافسات قوية ومميزة بين جميع المشاركين، لكن ما كان أكثر تميزاً هو الروح الطيبة والعلاقات الأخوية التي جمعت الجميع داخل وخارج الملاعب، وهو ما يعكس الأهداف الحقيقية التي تسعى إليها بطولات الرواد".

واختتمت البطولة وسط إشادة واسعة من الوفود العربية المشاركة، التي أكدت نجاح الحدث تنظيمياً وفنياً، مع التطلع إلى النسخ المقبلة من البطولة واستمرار تجمع أسرة التنس العربية في مثل هذه المحافل الرياضية المميزة.