خبير: إعادة استخدام الصواريخ وراء تفوق «سبيس إكس» عالمياً

قال أحمد فريد الخبير بالمركز الألماني للطيران والفضاء، إن شركة «سبيس إكس» تتميز عن باقي شركات الفضاء بقدرتها على إعادة استخدام الصواريخ بعد إطلاقها، وهو ما أحدث تحولاً كبيراً في صناعة الفضاء من خلال خفض التكاليف وتسهيل الوصول إلى المدار، سواء للمهندسين أو رواد الفضاء أو مشغلي الأقمار الصناعية.

وأوضح فريد، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن عمليات الإطلاق الفضائي كانت في السابق تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات معقدة، إلا أن نموذج إعادة استخدام الصواريخ الذي طورته «سبيس إكس» ساهم في جعل رحلات الفضاء أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما عزز من فرص تنفيذ المزيد من المهمات الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية بوتيرة أكبر.

وأضاف أن الشركة لم تكتفِ بتطوير تقنيات الإطلاق، بل وسعت نشاطها إلى قطاع الاتصالات الفضائية عبر مشروع «ستارلينك»، الذي وفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على نطاق عالمي، مشيراً إلى أن هذه الشبكة جعلت «سبيس إكس» لاعباً رئيسياً ليس فقط في صناعة الفضاء، وإنما أيضاً في سوق الاتصالات والتكنولوجيا العالمية.

الأسواق المالية

وأكد الخبير بالمركز الألماني للطيران والفضاء أن نجاح «سبيس إكس» في الجمع بين الابتكار التقني والخدمات التجارية المتقدمة جعلها الشركة الرائدة في مجالها، لافتاً إلى أن أي خطوة مستقبلية تتعلق بطرحها في الأسواق المالية قد تمثل محطة مهمة في مسيرة صناعة الفضاء التجارية وتعزز الاستثمارات في هذا القطاع المتنامي.