محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف شارع الفتح بفوه للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات

تابع محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، أعمال رصف شارع الفتح بمدينة فوه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ - في بيان اليوم - أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وتحقيق أعلى معدلات الجودة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

وقال إن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير الشوارع والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق السيولة المرورية، ويعزز جودة الحياة لأهالينا.

وفي سياق آخر، أكد محافظ كفرالشيخ أن القافلة الطبية المجانية بمركزي بيلا وقلين وقعت الكشف الطبي خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو الحالي على 3182 مواطنًا.

وأشاد المحافظ بالنجاح الكبير الذي حققته القافلة خلال تلك الفترة،والتي تأتي ضمن القوافل الطبية متعددة التخصصات التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية والوصول بالخدمات الطبية المتكاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن القوافل الطبية الشاملة تأتي برعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمات صحية متكاملة بالمجان داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل للمبادرات الصحية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار التعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المزيد من القوافل الطبية والمبادرات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.