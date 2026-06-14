مياه القناة : قريباً افتتاح مركز السيطرة والأزمات بتجهيزات تكنولوجية حديثة

أعلن اللواء مهندس أ. ح احمد رمضان، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، قريباً سوف يتم أفتتاح والتشغيل الفعلي لمركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات، بتجهيزات فنية وتكنولوجية حديثة، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق استراتيجية واضحة تستند إلى رؤية مصر 2030 لتعزيز التحول الرقمى ورفع كفاءة التشغيل، وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة دعم منظومات التحول الرقمي ورفع جاهزية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

نقلة نوعية فى سرعة الاستجابة للأزمات

وأكد اللواء أحمد رمضان، أن إنشاء مركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات يمثل نقلة نوعية فى سرعة الاستجابة للأزمات وضمان استدامة الخدمة بمحافظات القناة الثلاث" الإسماعيلية، والسويس، و بورسعيد"، من خلال آليات تشغيل مدعومة بأحدث أجهزة الاتصالات والمراقبة المتطورة، وتلقى البلاغات من غرف العمليات، واستخراج تصاريح العمل إلكترونياً، والتنسيق مع كافة جهات المرافق أثناء عمليات الإصلاح، علاوة على رصد بيانات تشغيل المحطات وضغوط المياه وجودتها على مدار الساعة، مما يضمن تحليل البيانات بدقة وإعداد خطط طوارئ استباقية وفعالة لحظة بالحظة.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان المركز يضم منظومة التشغيل والبرامج الرقمية الحديثة والتي يتم ربطها داخل المركز، والتي تشمل أنظمة الـ SCADA لمتابعة وتشغيل المحطات، ومنظومة الـ GPS لمتابعة خطوط السير والتحركات الميدانية، بالإضافة إلى منظومة متابعة مناسيب الترع أمام مآخذ محطات المياه، وعدد من التطبيقات والبرامج الداعمة لسرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ، بما يواكب خطط الدولة فى بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أن مركز الأزمات والسيطرة يمثل أحد المشروعات الحيوية التي تدعم توجه الشركة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في المتابعة والإدارة، لافتا إلى أن المركز سيسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الموارد والأصول وتحقيق الاستجابة السريعة لمختلف التحديات التشغيلية، وذلك للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن مركز السيطرة وإدارة الأزمات يستهدف تحقيق التكامل بين غرف العمليات والقطاعات الفنية المختلفة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة المتابعة الميدانية علي أرض الواقع وتحسين كفاءة الاستجابة للأعطال والأزمات، وذلك عن طريق الربط الكامل والمباشر مع مراكز السيطرة والأزمات بقطاعات ومحافظات القناة الثلاث، بما يحقق منظومة تشغيل موحدة تدعم اتخاذ القرار الصحيح.