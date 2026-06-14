ألفا روميو تونالي 2027 الكروس أوفر | صور

كشفت شركة ألفا روميو عن طرازها الجديد ألفا روميو تونالي موديل 2027، وتنتمي تونالي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

ألفا روميو تونالي موديل 2027

أبعاد ألفا روميو تونالي موديل 2027

تأتي سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2027 في سوق السيارات بطول 452 متر، عرضها 2 متر، وارتفاعها 160 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 2.63 متر.

محرك ألفا روميو تونالي موديل 2027

تستمد سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ألفا روميو تونالي موديل 2027

ويوجد من سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2027 نسخة اخري بها نظام هجين قابل للشحن (PHEV) يجمع بين محرك 1300 سي سي تيربو، وبها محرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 285 حصان، وبها إمكانية القيادة بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالاضافة ان سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2027 بها، نظام هجين خفيف (MHEV) بمحرك 1500 سي سي ، وبها قوة 160 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ألفا روميو تونالي موديل 2027

زودت سيارة ألفا روميو تونالي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي على شكل حرف V، وبها مصابيح Full LED Smart Matrix، وبها إطارات رياضية مقاس 20 بوصة، وبها مقاعد من ألكانتارا، وبها إضاءة محيطية، وبها شاشات رقمية متطورة للعدادات والترفيه تدعم أحدث أنظمة الاتصال .

ألفا روميو تونالي موديل 2027

تاريخ ألفا روميو في صناعة السيارات

تأسست الشركة عام 1910 تحت اسم ألفا، وفي عام 1915 تولى رجل الأعمال "نيكولا روميو" إدارة الشركة خلال الحرب العالمية الأولى، وقام بتغيير اسمها إلى ألفا روميو، وحققت العلامة نجاحات هائلة في السباقات، حيث فازت بأول بطولة عالمية لسباقات السيارات (Grand Prix) عبر سيارة P2، وفازت بأول بطولة لسباقات الفورمولا 1 بسيارة ألفيتا (Alfetta 158).