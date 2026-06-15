قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم ..جنايات المحلة تنطق الحكم على المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود الساكت

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود الساكت ضحية الغدر لفضحه اتجارهما في المواد المخدرة.

تفاصيل  الواقعة 

وكان  قاضي معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية جدد حبس المتهمين من أباطرة الاجرام في مجال المواد المخدرة لارتكابهم واقعة إنهاء حياة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تحرك نيابي عاجل 

وكان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي  توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بقرار حبس اثنان من أباطرة الاجرام لارتكابهم واقعة إنهاء حياة شاب في العقد الثالث من عمره بمنطقة محلة البرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات لفضحه اتجارهم في المواد المخدرة .


كما وجهت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة في تهمة القتل العمد وممارسة البلطجة وفرض السيطرة.

ضبط المتهمين 

وكان ضباط مباحث قسم أول المحلة نجحوا بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط  المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود إيهاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة بواسطة "أسلحة البيضاء " بسبب خلافات سابقة بشوارع منطقة محلة البرج بمدينة المحلة بعدما نقل بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي المحلة العام كالجثة هامدة .

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم .

طعنات نافذة 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .
وأفاد شهود عيان تعرض شاب يدعي "محمود ايهاب الساكت " 20 سنة  لطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض "سكين" مما اودي بحياته ونقل بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكثفت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الجنازة بعدما لاذوا بالفرار عقب المشاجرة .

فريق بحث جنائي 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع ضباط بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين وتم اقتيادهما إلي ديوان قسم أول المحلة لعرضهم علي النيابة العامة.

ردع مخالفين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك عاجل أمن الغربية ضبط المتهمين الشاب محمود الساكت شوارع المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

جنود الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف جنوب لبنان متجاهلا التفاهم الأمريكي

وزارة الخارجية السعودية

انتصار للسلام العالمي.. ردود فعل دولية على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الايراني

وزير الخارجية الإيراني يشيد بجهود مصر.. وعبد العاطي يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد