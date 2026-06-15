اليوم ..جنايات المحلة تنطق الحكم على المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود الساكت

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود الساكت ضحية الغدر لفضحه اتجارهما في المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وكان قاضي معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية جدد حبس المتهمين من أباطرة الاجرام في مجال المواد المخدرة لارتكابهم واقعة إنهاء حياة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تحرك نيابي عاجل

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بقرار حبس اثنان من أباطرة الاجرام لارتكابهم واقعة إنهاء حياة شاب في العقد الثالث من عمره بمنطقة محلة البرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات لفضحه اتجارهم في المواد المخدرة .



كما وجهت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة في تهمة القتل العمد وممارسة البلطجة وفرض السيطرة.

ضبط المتهمين

وكان ضباط مباحث قسم أول المحلة نجحوا بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط المتهمين بإنهاء حياة الشاب محمود إيهاب في نهاية العقد الثالث من عمره بطعنات غادرة بواسطة "أسلحة البيضاء " بسبب خلافات سابقة بشوارع منطقة محلة البرج بمدينة المحلة بعدما نقل بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي المحلة العام كالجثة هامدة .

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الشباب بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم .

طعنات نافذة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

وأفاد شهود عيان تعرض شاب يدعي "محمود ايهاب الساكت " 20 سنة لطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض "سكين" مما اودي بحياته ونقل بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكثفت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الجنازة بعدما لاذوا بالفرار عقب المشاجرة .

فريق بحث جنائي



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع ضباط بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين وتم اقتيادهما إلي ديوان قسم أول المحلة لعرضهم علي النيابة العامة.

ردع مخالفين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.