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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لحظة تاريخية رسخت اسم عائلة شوبير في سجلات المونديال.. رحلة حراسة العرين المصري نحو المجد العالمي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
أمينة الدسوقي

في ليلة كروية استثنائية شهدتها بطولة كأس العالم 2026، لم يكن ظهور الحارس مصطفى شوبير أمام بلجيكا مجرد مشاركة عادية في أكبر محفل كروي على مستوى المنتخبات، بل كان لحظة تاريخية رسخت اسم عائلة شوبير في سجلات المونديال، بعدما أصبحت ثالث عائلة في تاريخ كأس العالم تقدم حارس مرمى ونجله في البطولة العالمية.

تألق مصطفى شوبير يخطف الأنظار أمام بلجيكا

قدم مصطفى شوبير أداءا لافتا خلال مواجهة مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، حيث تصدى لعدة فرص خطيرة وحافظ على توازن المنتخب المصري في فترات صعبة من المباراة. 

مصطفي شوبير

وأظهر الحارس الشاب شخصية قوية وثقة كبيرة رغم الضغوط الجماهيرية والإعلامية المصاحبة للمشاركة الأولى له في كأس العالم.

وأسهمت تدخلاته الحاسمة في منح الدفاع المصري المزيد من الاستقرار، ليؤكد أنه أحد أبرز الأسماء الصاعدة في مركز حراسة المرمى بالقارة الأفريقية، ويواصل المسيرة التي بدأها والده قبل أكثر من ثلاثة عقود.

مصطفي شوبير

من إيطاليا 1990 إلى مونديال 2026

عادت ذاكرة الجماهير  إلى بطولة كأس العالم 1990 عندما ظهر أحمد شوبير بقميص منتخب مصر في النسخة التي أقيمت بإيطاليا، والتي شهدت مشاركة تاريخية للفراعنة بعد غياب طويل عن المونديال.

أحمد شوبير

وخاض شوبير الأب البطولة ضمن الجيل الذي نجح في تقديم عروض قوية، حيث تعادل المنتخب المصري أمام هولندا وأيرلندا وخسر بصعوبة أمام إنجلترا، ليودع المنافسات من الدور الأول لكنه يترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الكرة المصرية.

وبعد 36 عاماً، جاء الدور على نجله مصطفى ليكمل الحكاية ذاتها، في مشهد نادر لا يتكرر كثيراً في بطولات كأس العالم.

بيتر شمايكل وابنه كاسبر أسطورة دنماركية متوارثة

قبل إنجاز عائلة شوبير، سجلت كرة القدم الدنماركية واحدة من أشهر قصص التوارث الكروي في مركز حراسة المرمى فقد تألق الحارس الأسطوري بيتر شمايكل في مونديال فرنسا 1998، بعدما صنع لنفسه مكانة استثنائية بين أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة.

وبعد عقدين من الزمن، حمل ابنه كاسبر شمايكل الراية ذاتها، ليشارك مع منتخب الدنمارك في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، ويؤكد استمرار إرث العائلة في الملاعب العالمية.

عائلة رينا الإسبانية سبق تاريخي في حراسة المرمى

أما العائلة الثانية التي حققت هذا الإنجاز فكانت عائلة رينا الإسبانية فقد تواجد ميغيل رينا ضمن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 1966، قبل أن يواصل ابنه بيبي رينا المسيرة الدولية ويشارك في أربع نسخ متتالية من المونديال أعوام 2006 و2010 و2014 و2018.

إنجاز مصري يُخلد اسم عائلة شوبير

بانضمام مصطفى شوبير إلى قائمة المشاركين في كأس العالم، أصبحت عائلة شوبير ثالث عائلة في تاريخ البطولة تجمع بين الأب والابن في مركز حراسة المرمى، لينضم الاسم المصري إلى قائمة نادرة تضم عائلتي شمايكل ورينا.

وبينما يواصل مصطفى كتابة فصوله الأولى في المونديال، يبقى الإنجاز شاهداً على قصة استثنائية تجمع بين الموهبة والإرث الكروي والتاريخ الذي ينتقل من جيل إلى آخر.

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