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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: احتفالات بالعام الهجري الجديد.. ومتابعة لامتحانات الجامعة.. وأنشطة ثقافية وتوعوية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي وكبار المسئولين والأهالي بالعام الهجري الجديد
 

فقد بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ .

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1448 هـ بمسجد النصر
 

وسط أجواء إيمانية وجمع من أهالى ومواطنى المحافظة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1448 هـ ، والذى تم تنظيمه بمسجد النصر. 

مجلس شؤون التعليم والطلاب جامعة أسوان يناقش تسريع إعلان نتائج الفرق النهائية
 

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته رقم (147) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية واللوائح المنظمة لشؤون الطلاب بمختلف الكليات.


جهود متنوعة

 رئيس جامعة أسوان يتفقد سير امتحانات كلية الهندسة
 

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود عميد الكلية، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

ويأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026.

في أسوان.. لقاء أدبي بعنوان "عبد الرحمن الأبنودى" صوت الوطن وضمير الناس بثقافة كوم أمبو
 

نظم قصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة اسوان مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

إنجاز متميز لمنظومة شكاوى أسوان وتحقيق نسبة استجابة 99.90% لطلبات المواطنين
 

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة للتعامل السريع والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين ، بما يحقق سرعة الإستجابة وحل المشكلات ورفع مستوى الرضا العام .

في أسوان.. وحدة تكافؤ الفرص تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي والمجتمعي للمرأة والشباب
 

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى جهودها لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بهدف دعم المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وتعزيز الوعى المجتمعى ، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال .

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