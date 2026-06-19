سداسية كندا ضد قطر ليست القصة.. رقم قياسي جديد يُشعل كأس العالم 2026

لم تكن مواجهة كندا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ كأس العالم 2026 مجرد مباراة انتهت بسداسية نظيفة، بل تحولت إلى حدث تاريخي سيدخل سجلات المونديال من أوسع أبوابه.

فعلى أرضية ملعب فانكوفر، قدم المنتخب الكندي عرضا هجوميا استثنائيا، فرض خلاله سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء، ليحقق فوزا عريضا بنتيجة 6-0 ويبعث برسالة قوية إلى جميع منافسيه في البطولة.

لكن النتيجة الكبيرة لم تكن القصة الوحيدة في المباراة، إذ كشفت الأرقام عن إنجاز غير مسبوق جعل كندا حديث جماهير كرة القدم حول العالم.

97 لمسة داخل منطقة الجزاء رقم لم يسبق له مثيل

بحسب الإحصائيات نجح لاعبو المنتخب الكندي في تسجيل 97 لمسة داخل منطقة جزاء المنتخب القطري خلال المباراة.

ويمثل هذا الرقم أعلى معدل يتم تسجيله في تاريخ كأس العالم منذ بدء توثيق هذه البيانات عام 1966، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي حققته ألمانيا في مونديال 2022 عندما سجلت 71 لمسة داخل منطقة جزاء كوستاريكا.

وبفارق 26 لمسة كاملة عن الرقم السابق، لم تكتف كندا بتحطيم الرقم القياسي، بل رفعت سقف الهيمنة الهجومية إلى مستوى جديد لم تشهده البطولة العالمية من قبل.

حصار هجومي كامل على المرمى القطري

الأرقام الأخرى كانت كافية لتوضيح حجم التفوق الكندي خلال اللقاء.

فقد سدد المنتخب الكندي 31 كرة على المرمى مقابل محاولتين فقط للمنتخب القطري، كما حصل على 19 ركلة ركنية، في مؤشر واضح على أن المباراة جرت في اتجاه واحد تقريبًا طوال 90 دقيقة.

وبدت كندا وكأنها تخوض مباراة هجومية مفتوحة، حيث استمر الضغط العالي والتحركات السريعة والاختراقات المتكررة داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي أسفر عن واحدة من أكثر المباريات سيطرة في تاريخ كأس العالم.

جوناثان ديفيد يقود العرض الكندي

وكان المهاجم جوناثان ديفيد أحد أبرز نجوم المباراة بعدما قاد الخط الأمامي بكفاءة عالية وساهم بشكل مباشر في الانتصار الكبير.

ويعكس الأداء الهجومي الذي قدمه المنتخب الكندي التطور الكبير الذي شهدته الكرة الكندية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى اللاعبين أو المنظومة الفنية.

جيسي مارش مهندس التحول الكندي

وراء هذا التطور يقف المدرب الأمريكي جيسي مارش، الذي نجح في بناء منتخب يتمتع بشخصية هجومية واضحة وقدرة كبيرة على فرض أسلوبه أمام المنافسين.

ومنذ توليه المهمة، عمل مارش على تطوير الجانب الهجومي للفريق ومنح اللاعبين حرية أكبر في التحرك وصناعة الفرص، وهو ما ظهر بوضوح خلال منافسات كأس العالم الحالية.

وبات المنتخب الكندي واحدًا من أكثر المنتخبات إثارة في البطولة، بعدما جمع بين السرعة والجرأة والفاعلية أمام المرمى.

الجولة الثانية بداية الحسم في دور المجموعات

تشهد الجولة الثانية من كأس العالم 2026 أهمية استثنائية، إذ تمثل محطة مفصلية في تحديد ملامح المنتخبات المرشحة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

فبعد أن كشفت الجولة الأولى عن بعض المؤشرات، جاءت مباريات الجولة الثانية لتؤكد جاهزية عدد من المنتخبات الكبرى، بينما وضعت منتخبات أخرى تحت ضغط كبير قبل الجولة الأخيرة.

وفي ظل النظام الجديد للبطولة بمشاركة 48 منتخبًا، أصبحت كل نقطة ذات قيمة مضاعفة، ما أضفى مزيدًا من الإثارة على مواجهات دور المجموعات.

مونديال الـ48 منتخبًا يواصل صناعة المفاجآت

تثبت بطولة كأس العالم 2026 يومًا بعد يوم أن زيادة عدد المنتخبات لم تؤثر على جودة المنافسة، بل أسهمت في خلق نسخة أكثر تنوعًا وإثارة.

فالمباريات تشهد معدلات تهديف مرتفعة، والمنتخبات الصاعدة تقدم مستويات لافتة، بينما تتواصل المفاجآت التي تجعل من الصعب التنبؤ بمسار البطولة.

كما أفرزت النسخة الحالية أرقامًا قياسية جديدة في الأهداف والاستحواذ والفرص الهجومية، ما يعكس التحول الكبير الذي تشهده كرة القدم العالمية.

رقم قد يصعب كسره

ورغم أن كأس العالم لطالما كان مسرحا للأرقام القياسية، فإن ما حققته كندا أمام قطر يبدو استثنائيًا بكل المقاييس فالوصول إلى 97 لمسة داخل منطقة جزاء المنافس ليس مجرد تفوق هجومي، بل دليل على سيطرة كاملة نادرًا ما تتكرر حتى في أعلى مستويات كرة القدم.

رسالة إلى المنافسين

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، وجه المنتخب الكندي رسالة واضحة إلى جميع المنافسين مفادها أنه لا يشارك في البطولة لمجرد الظهور المشرف.

فالفوز الكبير، والأرقام القياسية، والمستوى الفني المميز، كلها مؤشرات تؤكد أن كندا قد تكون أحد أبرز مفاجآت مونديال 2026، وربما أحد المنتخبات القادرة على الذهاب بعيدًا في البطولة إذا حافظت على هذا النسق التصاعدي.