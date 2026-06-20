توك شو |بكري: لازم نحمي المواطن البسيط ونسمع الناس في ملف العدادات..موافي يوضح أفضل طرق تشخيص أمراض البنكرياس..

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

وزير سابق: الإصرار على إقصاء علي عبد الله صالح بعد تنحيه أسهم في تعقيد الأزمة اليمنية

قال وزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور أبو بكر القربي، إن ما حدث في اليمن بعد عام 2011 لا يمكن اختزاله في مسألة بقاء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في السلطة لفترة طويلة، معتبراً أن الإصرار على إبعاده بالكامل من المشهد السياسي بعد تخليه عن الحكم؛ كان أحد العوامل التي أسهمت في تعقيد الأزمة.

وأضاف القربي، خلال لقاء في برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن صالح، بعد تخليه عن السلطة، لم يعد رئيساً للدولة بل أصبح رئيساً لحزب سياسي معترفا به، ومن حقه كمواطن أن يمارس هذا الدور، لافتاً إلى أن بعض قوى المعارضة كانت تسعى- بحسب تعبيره- إلى إنهاء كل ما يرتبط بتاريخ علي عبد الله صالح سياسياً، وليس فقط إنهاء فترة حكمه.

مصطفى بكري عن أحداث السودان: إلى متى تستمر الحروب ويدفع الأبرياء الثمن؟

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن حزنه الشديد تجاه تطورات الأوضاع في السودان، في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتصاعد وتيرة القتال في عدد من المناطق، متسائلًا: "إلى متى ستظل الحروب مشتعلة وتحصد أرواح الأبرياء؟".

وقال بكري إن ما يحدث في السودان يدعو إلى القلق والأسى، خاصة مع اتساع نطاق المواجهات العسكرية واستمرار المعارك التي يدفع ثمنها المواطنون والمدنيون، مؤكدًا أن الشعوب دائمًا ما تكون الضحية الأولى والأخيرة للصراعات المسلحة.

مصطفى بكري: لا يوجد منتصر في الحروب.. والشعب السوداني يدفع الثمن الأكبر

أبدى الإعلامي مصطفى بكري قلقه من استمرار التوترات العسكرية في السودان، مؤكدًا أن الحروب لا تعرف منتصرًا حقيقيًا، وأن الشعوب هي التي تتحمل التكلفة الأكبر من الصراعات الممتدة.

وقال بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، إن ما تشهده مدينة الأبيض ومحيطها من مواجهات متصاعدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛ يعكس خطورة المرحلة الحالية، خاصة مع تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.

مصطفى بكري: لازم نحمي المواطن البسيط ونسمع الناس في ملف العدادات الكودية

دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة المشكلات المرتبطة بملف العدادات، مؤكدًا أن المواطن البسيط يجب أن يكون في مقدمة الاهتمامات عند اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تمس حياته اليومية.

وقال بكري إن هناك حالة من القلق والغضب بين المواطنين بسبب بعض الإجراءات التي يتم تطبيقها في عدد من الملفات الخدمية، مطالبًا المسؤولين بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين لمعرفة حجم المعاناة التي يواجهونها.

هشام موسى يحذر: «تريند الأدوية النفسية» يهدد حياة الشباب على السوشيال ميديا

حذر الإعلامي هشام موسى من انتشار موجة خطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المنصات التي أُنشئت للتواصل وتقريب المسافات بين الناس، تحولت في بعض الأحيان إلى ساحة لنشر “سلوكيات مقلقة” تهدد حياة الشباب والمراهقين.

ضغوط نفسية وحالات حزن

وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور ما وصفه بـ«التريند الأسود»، حيث يتعمد بعض الشباب والفتيات نشر مقاطع فيديو توحي بمعاناتهم من ضغوط نفسية وحالات حزن، قبل أن يظهروا وهم يتناولون أدوية نفسية شديدة الخطورة، في محاولة لتقديمها وكأنها وسيلة سحرية للتخلص من المشكلات النفسية وتحسين الحالة المزاجية.

عندنا نَفَس.. عمرو أديب عن استجواب كامل الوزير: الإعلام والنواب يتحدثون لصالح مصر

عبَّر الإعلامي عمرو أديب، عن امتنانه لاستجواب الفريق كامل الوزير وزير النقل، في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة والأهمية.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “في نَفَس في المجلس، وفي نَفَس في الاعلام... وقدرة على الانتقاد.. وده حلو ومفيد للبلد.. كلنا في الإعلام ومجلس النواب نتحدث لصالح مصر”.

الموجات أم الأشعة المقطعية؟.. حسام موافي يوضح أفضل طرق تشخيص أمراض البنكرياس

في إطار التوعية الطبية حول أمراض الجهاز الهضمي، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أحدث الطرق المعتمدة لتشخيص أمراض البنكرياس، مؤكدًا أن التطور الطبي أصبح يتيح وسائل أكثر دقة تساعد في الوصول إلى التشخيص الصحيح بسرعة وفعالية.

الموجات الصوتية بالمنظار.. الأدق في تشخيص البنكرياس

أكد الدكتور حسام موافي أن الموجات الصوتية بالمنظار تُعد الوسيلة الأكثر دقة حاليًا في تشخيص أمراض البنكرياس، خاصة التهاب البنكرياس.