أسامة عرابي يحذر الفراعنة: مواجهة نيوزيلندا أصعب من بلجيكا.. وحسام حسن يراهن على الفوز

أكد أسامة عرابي، لاعب منتخب مصر الأسبق، أن مواجهة منتخب نيوزيلندا ستكون أكثر صعوبة من مباراة بلجيكا، مشيرًا إلى أن المنتخب النيوزيلندي يتميز بالسرعات والقوة البدنية، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي الفراعنة.

منتخب مصر أمام بلجيكا

وصرح عرابي خلال برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، بأن الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا كان مناسبًا لظروف المباراة، معربًا عن أمله في أن يظهر المنتخب بنفس المستوى خلال مواجهة نيوزيلندا، مؤكدًا أن المباراة تظل مفتوحة حتى إطلاق صافرة النهاية في الدقيقة 90، موضحا أن منتخب نيوزيلندا سيركز رقابيًا على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، إلا أن دوافع الفريقين والالتحامات البدنية والأداء داخل الملعب ستكون عوامل حاسمة في تحديد نتيجة اللقاء.

إصابة قوية خلال البطولة

واستعاد عرابي ذكرياته مع منتخب مصر في كأس العالم 1990، مؤكدًا أنها كانت من أصعب النسخ التي شارك فيها المنتخب، خاصة مع وجود إنجلترا وهولندا وأيرلندا في المجموعة، لافتًا إلى أنه تعرض لإصابة قوية خلال البطولة بعدما احتاج إلى أربع غرز في حاجبه بسبب عنف إحدى المباريات.

وأضاف أن الجماهير المصرية خرجت إلى الشوارع بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في البطولة، موضحًا أن الأجواء وقتها كانت مختلفة تمامًا عن الوقت الحالي، إذ لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة، وكانت متابعة مباريات كأس العالم تمثل حدثًا استثنائيًا للمشجعين.

تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا

وأشار لاعب منتخب مصر الأسبق إلى أن حسام حسن يتمتع بتركيز كبير وإصرار واضح على تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا، وهو ما يمنح المنتخب دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة.