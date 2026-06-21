قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفنانة السورية مرام علي: بحب سعاد حسني والعندليب
لامين يامال: التسجيل في كأس العالم حلم تحقق.. وأهدي هدفي لوالدتي وأهل ماتارو
الفنانة السورية مرام علي: مصر تشهد تطورا سريعا وستصل للعالمية بعد 5 سنوات
دعاء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات.. كلمات تقوي الحفظ والفهم
تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
من كندا.. محمد عراقي يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا
مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا: الروح الرياضية لديهم منعدمة
التدريب المصري التركي يثير اهتمام إسرائيل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
كريمة عوض: تصعيد حزب الله وإسرائيل يعيد خلط أوراق المنطقة من جديد
سالم الدوسري: الخسارة أمام إسبانيا مؤلمة.. وسنقاتل لحسم التأهل بأيدينا
والتز: الولايات المتحدة تعتزم مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط
عقب الهزيمة من إسبانيا برباعية.. نجم السعودية: سنتعلم من الأخطاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة عرابي يحذر الفراعنة: مواجهة نيوزيلندا أصعب من بلجيكا.. وحسام حسن يراهن على الفوز

أسامة عرابي
أسامة عرابي
محمد البدوي

أكد أسامة عرابي، لاعب منتخب مصر الأسبق، أن مواجهة منتخب نيوزيلندا ستكون أكثر صعوبة من مباراة بلجيكا، مشيرًا إلى أن المنتخب النيوزيلندي يتميز بالسرعات والقوة البدنية، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي الفراعنة.

منتخب مصر أمام بلجيكا

وصرح عرابي خلال برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، بأن الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا كان مناسبًا لظروف المباراة، معربًا عن أمله في أن يظهر المنتخب بنفس المستوى خلال مواجهة نيوزيلندا، مؤكدًا أن المباراة تظل مفتوحة حتى إطلاق صافرة النهاية في الدقيقة 90، موضحا أن منتخب نيوزيلندا سيركز رقابيًا على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، إلا أن دوافع الفريقين والالتحامات البدنية والأداء داخل الملعب ستكون عوامل حاسمة في تحديد نتيجة اللقاء.

إصابة قوية خلال البطولة

واستعاد عرابي ذكرياته مع منتخب مصر في كأس العالم 1990، مؤكدًا أنها كانت من أصعب النسخ التي شارك فيها المنتخب، خاصة مع وجود إنجلترا وهولندا وأيرلندا في المجموعة، لافتًا إلى أنه تعرض لإصابة قوية خلال البطولة بعدما احتاج إلى أربع غرز في حاجبه بسبب عنف إحدى المباريات.

وأضاف أن الجماهير المصرية خرجت إلى الشوارع بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في البطولة، موضحًا أن الأجواء وقتها كانت مختلفة تمامًا عن الوقت الحالي، إذ لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة، وكانت متابعة مباريات كأس العالم تمثل حدثًا استثنائيًا للمشجعين.

تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا

وأشار لاعب منتخب مصر الأسبق إلى أن حسام حسن يتمتع بتركيز كبير وإصرار واضح على تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا، وهو ما يمنح المنتخب دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة.

منتخب مصر بلجيكا أسامة عرابي نيوزيلندا مباراة بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

ترشيحاتنا

جامعة دمنهور تشارك في قمة START 2026

من المتحف المصري الكبير.. جامعة دمنهور تشارك في قمة START 2026

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

مهرجان الطبول فى وسط البلد

عروض مبهرة تجذب الجماهير إلى فعاليات المهرجان الدولي للطبول بوسط القاهرة

بالصور

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

المزيد