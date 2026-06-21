عادل كريم: حسام حسن ومحمد صلاح فاجآ الجميع.. والتفاهم بينهما سر قوة المنتخب

كشف عادل كريم، الناقد الرياضي، أن أول مباراة لحسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر كانت أمام نيوزيلندا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.



وتابع خلال لقائه مع أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب مصر عندما يلعب مباراة يريح في المواجهة التالية لها مثلما حدث في مونديال 90.

مباراة بلجيكا

وأكد عادل كريم، الناقد الرياضي، أن ما يطمئن في هذه النسخة أن الجميع لم يكن فرحان بعد مباراة بلجيكا سواء اللاعبين أو الجماهير المصرية أو حتى الجهاز الفني.



ولفت إلى أنه بالنظر للسنوات الأخيرة لا يوجد استمرارية في المستوى الفني العالي للاعبين على مستوى العالم سوى لمحمد صلاح ورونالدو وميسي.



وأكد عادل كريم، الناقد الرياضي، أن محمد صلاح من أهم لاعبي العالم اليوم منذ الانتقال إلى ليفربول وحتى اليوم واللاعبين ينظرون له على أنه رمز وقدوة، موضحا أن حسام حسن ومحمد صلاح تكاتفوا مع بعض على عكس ما توقع الكثيرون.

