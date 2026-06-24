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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة طيران أوروبية توصي بتجنب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان

طائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير تقلع من مطار مهرآباد في طهران
طائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير تقلع من مطار مهرآباد في طهران
محمد على

أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) شركات الطيران بمواصلة تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق ولبنان، وتوخي الحذر في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، نظرًا لاحتمالية وقوع انتهاكات.

وأعلنت الوكالة، اليوم الأربعاء، تمديد تحذيرها بشأن مناطق النزاع في المنطقة حتى الأول من يوليو.

أكدت الوكالة أن انتهاكات قصيرة الأجل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال واردة، لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه والمجال الجوي المجاور.

كما نبهت الوكالة إلى هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مما يُنذر باحتمالية وقوع أنشطة عسكرية تؤثر على المجال الجوي اللبناني.
 

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