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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة بنها يعلن الفائزين بجوائز الرواد والتقديرية والتشجيعية والرسائل العلمية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للرواد والجوائز التقديرية والتشجيعية وجوائز أفضل الرسائل العلمية، وذلك تقديرا لاسهاماتهم المتميزة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مؤكدا أن الجامعة تضع دعم التميز العلمي والبحثي على رأس أولوياتها، لافتا إلى أن جوائز الجامعة تمثل أحد أهم أدوات تحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين على مواصلة العطاء العلمي، وتعكس حرص الجامعة على تكريم النماذج المشرفة من العلماء والباحثين الذين أسهموا بجهودهم العلمية في رفع اسم جامعة بنها وتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية.

من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج التحكيم أسفرت عن فوز الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرواد في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.

وتشغل الدكتورة سهير شعراوي حاليا منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وتعد من أبرز القيادات الأكاديمية والإدارية التي ساهمت في تطوير منظومة التعليم الجامعي، ولها إسهامات علمية ومجتمعية بارزة على مدار مسيرتها المهنية.

كما فاز الدكتور صلاح الدين محمد توفيق الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية بكلية التربية بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية، فيما فاز الدكتور لطفي إبراهيم أبو سالم الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية.

وفي فئة الجوائز التشجيعية، فاز الدكتور إسلام منصور عبد الفتاح الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، كما فازت الدكتورة غادة عيد عبد الجيد الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال علوم الحياة.

وفي جوائز أفضل الرسائل العلمية للدكتوراه، فاز الدكتور سامي السيد أحمد عوض المدرس بقسم الرياضيات البحتة بكلية العلوم بجائزة أفضل دكتوراه في مجال العلوم الأساسية، والدكتورة نورا عبد العليم إبراهيم بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض بجائزة أفضل دكتوراه في مجال علوم الحياة، والدكتورة سارة مصطفى كامل المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا بجائزة أفضل دكتوراه في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، والدكتور أحمد حمدي محمد سالم المدرس بقسم المناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية بجائزة أفضل دكتوراه في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.

كما فازت الدكتورة ياسمين إيهاب محمد فريد المدرس المساعد بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجائزة أفضل رسالة ماجستير في مجال علوم الحياة، فيما فازت الدكتورة هند سالم السيد حميد المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجائزة أفضل رسالة ماجستير في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها مجلس جامعة بنها الجوائز التقديرية

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