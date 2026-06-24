عايزة التيشيرت| طلب عاجل من مفيدة شيحة لـ شوبير بعد تألق نجله

تغنت الإعلامية مفيدة شيحة، بالمستوى المميز الذي ظهر به الحارس الدولي مصطفى شوبير خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيدة بما قدمه من أداء لافت جعله محل إشادة كبيرة.

ووجهت مفيدة شيحة طلبًا خاصًا إلى الكابتن أحمد شوبير، قائلة: "يا كابتن شوبير هات التيشيرت.. عايزين تيشيرت عليه رقم أوفا مصطفى شوبير"، معبرة عن إعجابها الشديد بالمستوى الذي ظهر به الحارس الشاب.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن ما قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر في هذه البطولة يعكس موهبته الكبيرة وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات، مشيرة إلى أنه يمتلك شخصية قوية وتركيزًا غير عادي داخل الملعب.

وأضافت مفيدة شيحة أن مصطفى شوبير يقدم مستويات استثنائية، وأن تفوقه وتركيزه يجعلان منه حارسًا صاحب مستقبل كبير، مشيدة بموهبته الكبيرة وتألقه اللافت مع الفراعنة.