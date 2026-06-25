توضأ وصلى.. مشهد مميز بين مزراوي وجسيم ياسين بعد تسجيله أول أهداف كأس العالم

شهدت مباراة منتخب المغرب أمام منافسه هايتي مشهدا رائعا بين لاعبي أسود الأطلس بعد تسجيل جسيم ياسين أول أهدافه بالمونديال في المباراة التي أنتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين،ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد تأهله إلى دور الـ32 بعد أداء قوي وقلبٍ للنتيجة.

وبعد تسجيل جسيم ياسين أول أهدافه في كأس العالم، وجّه نصير مزراوي لاعب المغرب رسالة خاصة له، داعيًا إياه لشكر الله على هذه اللحظة المميزة .

وقال مزراوي لـ جسيم : عندما تعود إلى المنزل، توضأ وصلِّ ركعتين، ثم احمد الله واشكره.

أهداف مباراة المغرب وهايتي

افتتح منتخب هايتي التسجيل في الدقيقة العاشرة مستفيدًا من هدف عكسي سجله حارس مرمى المغرب ياسين بونو بالخطأ في مرماه، ليمنح منافسه أفضلية مبكرة أربكت حسابات أسود الأطلس.

نجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل خلال الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق أشرف حكيمي، الذي استغل ارتباك حارس هايتي بعد محاولة إبعاد كرة عرضية، ليسكن الكرة داخل الشباك. لكن هايتي استعاد تقدمه سريعًا عبر ويلسون إيزيدور في الدقيقة الثالثة والأربعين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن إسماعيل صيباري من إعادة المغرب إلى أجواء اللقاء بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مستغلًا تمريرة مميزة من أشرف حكيمي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

فرض المنتخب المغربي سيطرته خلال الشوط الثاني، ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف، حيث سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ياسين جسيم الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والثمانين مستفيدًا من تمريرة متقنة من رحيمي، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم المواجهة.

بهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى سبع نقاط، متساويًا مع منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما احتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتذيل منتخب هايتي الترتيب دون أي نقطة.