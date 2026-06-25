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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بسوهاج يضبط 3500 عبوة دواء منتهية الصلاحية بالصيدليات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أسفرت حملات رقابية مكثفة شنتها مديرية التموين بمحافظة سوهاج، عن ضبط 3500 عبوة دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها داخل عدد من الصيدليات، في واحدة من أبرز الضبطيات التي استهدفت حماية صحة المواطنين والتصدي للأدوية غير الصالحة للاستخدام.

وجاءت الحملات بتوجيهات الدكتور سامح توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، وتحت إشراف الدكتورة هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية، ضمن خطة المديرية لتشديد الرقابة على الأسواق والصيدليات وضبط المخالفات التي تمثل خطرًا مباشرًا على المواطنين.

ماذا حدث؟

وخلال أعمال التفتيش، تمكنت اللجان من رصد كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات، حيث تم التحفظ على نحو 3500 عبوة دوائية مخالفة، وتحرير 4 محاضر غش تجاري ضد الصيدليات المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المختصة.

ولم تتوقف نتائج الحملات عند قطاع الأدوية فقط، إذ أسفرت أيضًا عن تحرير 22 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، في إطار متابعة التزام المنشآت التجارية بالقوانين المنظمة لحركة البيع والشراء وحماية حقوق المستهلكين.

كما تمكنت الحملات من ضبط 800 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات واضحة توضح مصدرها أو صلاحيتها، ما استدعى التحفظ عليها لحين استكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط 370 علبة سجائر متنوعة الأنواع، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بتداول سلع غير مطابقة للاشتراطات القانونية.

وشهدت الحملة كذلك إعدام طن كامل من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا وكبدة ومصنعات لحوم ثبت انتهاء صلاحيتها، وذلك لمنع تداولها بالأسواق والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بسوهاج استمرار الحملات التفتيشية بشكل يومي على الصيدليات والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامة السلع المتداولة.

وتعكس هذه الضبطيات حجم الجهود الرقابية المبذولة لمواجهة الغش التجاري، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمنتجات المرتبطة بصحة المواطنين، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

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