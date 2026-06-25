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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يتفوق على جالاكسي S26 Ultra ..تسريبات تكشف مواصفات آيفون 18

مواصفات هاتف iPhone Ultra 2
مواصفات هاتف iPhone Ultra 2
لمياء الياسين

لم تُطلق آبل هاتفها الأول القابل للطي بعد، لكن تسريبات حول خليفته بدأت تنتشر على الإنترنت. وقد شارك موقع "ديجيتال تشات ستيشن" (DCS)  تفاصيل جديدة حول هاتفي آيفون ألترا 2 وآيفون إير 3، وما قد يبدو عليه مستقبل سلسلة هواتف آبل فائقة النحافة.

مواصفات  هاتف iPhone Ultra 2 
 

بينما من المقرر إطلاق هاتف iPhone Ultra الأصلي بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 Pro في وقت لاحق من عام 2026 ، فإن شركة آبل تفكر بالفعل في المستقبل. 

وفقًا لموقع Digital Chat Station، تم تأكيد وجود هاتف iPhone Ultra 2 داخليًا، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة قابلة للطي أعرض مقارنةً بالجيل الأول ، ورغم ذلك لا تتوقع شاشة عرض جديدة كلياً على الفور. 

تشير التسريبات إلى أن هاتف Ultra 2 سيستخدم على الأرجح نفس تقنية الشاشة المستخدمة في هاتف iPhone Ultra الأصلي.

وبالحديث عن ذلك، من المتوقع أن يتميز هذا الهاتف بشاشة داخلية قياسها 7.8 بوصة وشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة ، وهيكل من التيتانيوم، وشريحة A20 Pro الجديدة. كما يُشاع أنه سيكون بسماكة 4.5 ملم فقط عند فتحه، مما يجعله أنحف هاتف قابل للطي في السوق.

أما الأخبار المتعلقة بسلسلة هواتف آيفون إير فهي أقل تفاؤلاً بكثير. فبحسب شركة DCS، لم يبدأ تصنيع آيفون إير 3 بعد، ومستقبله برمته يعتمد على مدى نجاح آيفون إير 2 تجارياً.

هاتف iPhone Air 2
 

يعد  الأمر مهم لأن هاتف آيفون آير الأصلي واجه صعوبات جمة. فبحسب تقارير سابقة، بالكاد تجاوزت مبيعات هاتف آيفون آير فائق النحافة من آبل 700 ألف وحدة، حتى بعد تخفيضات متكررة في السعر. وتشير التقارير إلى انخفاض طاقة الإنتاج لدى الموردين بأكثر من 80% بعد الإطلاق ، ويُعتقد الآن على نطاق واسع أن إنتاج الهاتف قد توقف نهائياً.

تُواصل آبل العمل على هاتف iPhone Air 2، وتستهدف إطلاقه في الربع الأول من عام 2027 مع ترقيات تشمل كاميرا خلفية ثانية وشاشة أكبر. ولكن إذا لم تُحقق هذه التحسينات زيادة ملحوظة في المبيعات، فقد يتم إلغاء سلسلة هواتف iPhone فائقة النحافة بالكامل.

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