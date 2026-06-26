أخبار التكنولوجيا |ثغرة خطيرة في ChatGPT تسمح بإنتاج محتوى محظور.. تحديث Android 17 يمنح هواتف Pixel ميزة صوتية طال انتظارها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
OpenAI تكشف خطتها الكبرى .. ذكاء اصطناعي شخصي لكل إنسان على وجه الأرض
أعلنت شركة OpenAI، عن هدف جديد يتمثل في توفير ذكاء اصطناعي عام شخصي AGI لكل إنسان على وجه الأرض، في خطوة تعكس طموحات الشركة لتوسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
بدل من الحراس التقليديين.. كلاب روبوتية تؤمن كأس العالم 2026
في مشهد يعكس التحول المتسارع نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في إدارة الفعاليات الكبرى، لفت "فريق دوريات روبوتية" مكون من كلاب آلية متطورة الأنظار في ملعب مونتيري بالمكسيك، أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026.
قبل حدث Unpacked.. تسريب يكشف مواصفات ساعات سامسونج الجديدة
كشفت تسريبات جديدة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بساعتي سامسونج الذكيتين المرتقبتين Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2، اللتين يتوقع الإعلان عنهما خلال فعالية Galaxy Unpacked المقررة الشهر المقبل.
رغم إجراءات الأمان.. ثغرة خطيرة في ChatGPT تسمح بإنتاج محتوى محظور
كشف خبراء أمنيون في شركة Mindgard البريطانية، عن ثغرات قالوا إنها تتيح التلاعب بالإصدار الحالي من ChatGPT لإنتاج صور عنيفة أو ذات محتوى جنسي صريح، وذلك بعد نجاحهم في تجاوز أنظمة الحماية باستخدام تعديلات طفيفة على أوامر الإدخال.
تسريبات iPhone Air 2 .. أنحف آيفون يعود بكاميرا مزدوجة وأداء أقوى
تستعد شركة آبل، لإطلاق الجيل الثاني من هاتفها فائق النحافة iPhone Air خلال ربيع عام 2027، وفقا لتسريبات جديدة كشفت عن تحسينات بارزة تستهدف معالجة أبرز الانتقادات التي واجهها الإصدار الأول، وعلى رأسها قدرات التصوير.
تحديث Android 17 يمنح هواتف Pixel ميزة صوتية طال انتظارها
بدأت شركة جوجل Google، منذ 16 يونيو طرح تحديث Android 17 لهواتف Pixel، حاملا معه مجموعة من المزايا الجديدة التي تشمل تحسينات للذكاء الاصطناعي عبر Gemini، وتحديثات أمنية، وأدوات تحرير جديدة للتطبيقات، إلى جانب ميزة طال انتظارها لعشاق الصوتيات عالية الجودة.
بايت دانس تطلق Seedance 2.5.. ذكاء اصطناعي ينتج فيديوهات مدتها 30 ثانية بأمر واحد
أعلنت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، خلال مؤتمر في بكين عن إطلاق نموذجها الجديد لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Seedance 2.5، وذلك بعد فترة قصيرة من طرح النسخة السابقة Seedance 2.0.
وداعا للأدوات الخارجية.. فيسبوك يكشف عن مساعد ذكي لصناع المحتوى
أعلنت شركة ميتا، عن إعادة تصميم أداة Creator Studio الخاصة بـ فيسبوك، وتحويلها إلى تطبيق مستقل يعمل كمساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم صناع المحتوى في تنمية جماهيرهم على المنصة.