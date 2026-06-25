هند الضاوي: تركيا تخشى سقوط إيران وتدرك أنها قد تكون الهدف التالي

قالت الإعلامية هند الضاوي إن تركيا لا ترغب في اتساع رقعة الحرب ضد إيران، نظرًا لقوة العلاقات بين البلدين وتشابك المصالح المشتركة، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية الكبيرة.

حدود مشتركة بين إيران وتركيا

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أنقرة تعلن على الملأ قناعتها بأن سقوط إيران إن حدث سيجعلها الهدف التالي، مشيرة إلى أن إسرائيل صرّحت بذلك علنًا، فضلًا عن وجود حدود مشتركة بين إيران وتركيا، ما يجعل أي تصعيد عسكري مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي.

وأضافت هند الضاوي أن أي حرب شاملة أو إسقاط محتمل للنظام الإيراني قد يؤدي إلى موجات نزوح كبيرة باتجاه الأراضي التركية، في وقت لا يحتمل فيه الوضع الاقتصادي التركي مزيدًا من الضغوط، وأكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجح حتى الآن في تحييد أحمد الشرع ومنع انخراطه في التصعيد.

خيار الغزو البري

وأشارت هند الضاوي إلى أن القناعة السائدة داخل ما يُعرف بـ«الدولة العميقة» في الولايات المتحدة، وبمشاركة إسرائيل، باتت تؤكد أن النظام الإيراني لن يسقط عبر القصف الجوي، كما أن خيار الغزو البري أثبت فشله، ولا تجرؤ إسرائيل على تنفيذه، في حين لا تسعى واشنطن إلى مغامرة عسكرية قد تُفضي إلى تراجع أو نهاية الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.