بكري: مبادرة دولية لتسوية الأزمة الليبية.. ومقترح بتشكيل سلطة موحدة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مبادرة دولية تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق مع مصر وعدد من الدول الإقليمية تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، تقوم على إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب وتوحيد المؤسسات تحت سلطة واحدة.

إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب

وأضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التحركات تشمل لقاءات واتصالات مكثفة بين مسؤولين من أجهزة استخبارات ودبلوماسيين، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن مقترحات لتشكيل حكومة موحدة، إلى جانب ترتيبات سياسية تشمل رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة، مع استمرار المشاورات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى صيغة توافقية.

وأكد أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الإعلان عن وثيقة مبادئ بين الأطراف الليبية يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة والدفع نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.