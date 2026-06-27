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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجمعية العمومية لاتحاد الجوجيتسو تعتمد إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة

الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو
الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو
إسلام مقلد

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة العميد محمد الشعراوي، على إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعلى رأسهم محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد.

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر اللجنة الأولمبية المصرية حضور 6 أندية لها حق الحضور والتصويت، حيث انعقدت الجمعية تحت إشراف قضائي، وبحضور ممثلي الجهة الإدارية المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك وفقا للوائح المنظمة لعمل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

جاءت قرارات الجمعية العمومية بعد استكمال الإجراءات القانونية واكتمال النصاب القانوني لانعقادها، حيث جرى التصويت على بنود جدول الأعمال والتي تضمنت إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة لتوافق الأغلبية على القرار.

الجمعية العمومية جوجيتسو إسقاط عضوية

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