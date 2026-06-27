مديرة مركز طبي الكابلات تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيبة الأسنان

كشفت الدكتورة هند نبيل، مديرة المركز الطبي، تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان الدكتورة سارة عوض داخل مركز طبي الكابلات بشبرا الخيمة، مؤكدة أن الطبيبة تتمتع بسيرة مهنية طيبة ولم يسبق أن تلقت أي شكوى من المرضى طوال فترة عملها بالمركز.



وقالت مديرة المركز، في شهادة نشرتها عبر صفحتها الشخصية، إنها أدلت بالأقوال نفسها أمام النيابة العامة، موضحة أنها تتولى إدارة المركز منذ عام 2022، وخلال تلك الفترة لم تُسجل أي شكوى ضد الطبيبة سارة، التي وصفتها بأنها ملتزمة بعملها وتحظى باحترام زملائها والمرضى.

وأضافت أن الطبيبة كانت تباشر عملها بصورة طبيعية يوم الواقعة، وقامت بالكشف على إحدى المريضات مراعاةً لخصوصيتها، مؤكدة أن التعامل معها كان يتم بصورة مهنية حتى انتهى الإجراء الطبي، قبل أن تتفاجأ بوقوع اعتداء عليها داخل العيادة.

وأوضحت أنها هرعت إلى مكان الواقعة عقب سماع استغاثات العاملين، لتجد الطبيبة في حالة انهيار بعد تعرضها للاعتداء، مشيرة إلى أنها حاولت احتواء الموقف والتحدث مع المريضة لمعرفة أسباب الخلاف، إلا أنها غادرت المركز، وفق روايتها.

وأكدت مديرة المركز أنها أبلغت الشرطة بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مشيرة إلى أنه أثناء انتظار وصول قوات الأمن حضر عدد من أقارب المريضة إلى المركز، ووقعت أعمال اعتداء وتحطيم لمحتويات مكتب الإدارة، كما تعرضت الطبيبة وشقيقها وعدد من العاملين للاعتداء أثناء محاولتهم التدخل، بحسب ما ورد في شهادتها.

واختتمت مديرة المركز شهادتها بالتأكيد على ثقتها في جهات التحقيق، معربة عن أملها في سرعة إنصاف الطبيبة ومحاسبة المتسببين في الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.