امتحانات الثانوية العامة 2026.. أكثر من 66 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية في الإسكندرية

رصدت مراسلة برنامج "صباحك مصري" الأجواء أمام لجان الامتحانات، مؤكدة أن الجهات التنفيذية والأمنية والصحية رفعت درجة الاستعداد لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

أكثر من 66 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية

وأوضحت منى حجاب، مراسلة البرنامج، أن امتحان اللغة العربية يمثل الانطلاقة الفعلية لماراثون الثانوية العامة، بعدما أدى الطلاب الأسبوع الماضي امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، مشيرة إلى أن حالة الارتياح كانت واضحة بين الطلاب عقب تلك الامتحانات.

وأضافت أن نحو 66 ألفًا و617 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب يؤدون امتحان اللغة العربية داخل 126 لجنة امتحانية موزعة على مستوى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى لجان مخصصة للحالات الخاصة.

استعدادات مبكرة ودعم لوجستي قبل انطلاق الامتحانات

وأكدت أن محافظة الإسكندرية بدأت استعداداتها منذ أكثر من أسبوع، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم والأحياء ومديرية الصحة، حيث تم رفع الإشغالات من محيط المدارس وتجهيز اللجان بالكامل لاستقبال الطلاب.

كما شهد محيط اللجان انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن والشرطة النسائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لتنظيم دخول الطلاب وتأمين اللجان.

إجراءات صارمة لمنع الغش داخل اللجان

وأشارت مراسلة البرنامج إلى أن الطلاب تلقوا تعليمات واضحة قبل دخول اللجان، تضمنت منع اصطحاب:

الهواتف المحمولة.

الساعات الإلكترونية.

النظارات الذكية.

أي وسيلة قد تُستخدم في الغش.

في المقابل، سُمح للطلاب بالدخول فقط بالأدوات المخصصة لأداء الامتحان، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة.

تجهيز استراحات المراقبين وتنسيق إعلامي داخل اللجان

وأوضحت منى حجاب أن مديرية التربية والتعليم جهزت 27 استراحة للمراقبين والمشرفين، مزودة بكافة الاحتياجات الأساسية، استعدادًا لاستكمال أعمال الامتحانات والكنترولات عقب انتهاء اللجان.

كما أشارت إلى أن المديرية نظمت عمل وسائل الإعلام من خلال إصدار بطاقات تعريف خاصة للصحفيين والمراسلين، مع تحديد أماكن التغطية خارج اللجان، حفاظًا على هدوء الطلاب وعدم التأثير على سير الامتحانات.

ترقب وقلق بين أولياء الأمور

ورصدت المراسلة تواجد أعداد كبيرة من أولياء الأمور أمام المدارس منذ الصباح، في انتظار خروج أبنائهم، وسط حالة من الترقب والدعوات بأن يخرج الطلاب مطمئنين بعد أداء امتحان اللغة العربية.

https://web.facebook.com/reel/866362599864816