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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على مكتب رئيس الأوبرا الجديد.. ملفات تنتظر الدكتور رضا الوكيل لاستعادة بريق المسرح الأكبر للفنون

الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا
الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا
جمال الشرقاوي

يدخل الدكتور رضا الوكيل مرحلة جديدة على رأس دار الأوبرا المصرية، حاملًا مسؤولية قيادة واحدة من أهم المؤسسات الثقافية في مصر والمنطقة العربية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية رؤية متكاملة تجمع بين تطوير النشاط الفني، وتعزيز الأداء الإداري، واستعادة المكانة التي طالما تميزت بها الأوبرا بوصفها منبرًا للفنون الرفيعة والقوة الناعمة المصرية.

ويتصدر أجندة العمل الاستعداد للموسم الصيفي، الذي يمثل أول اختبار للإدارة الجديدة، من خلال تقديم برنامج فني متنوع يجذب مختلف شرائح الجمهور، ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الفنية الراقية التي اشتهرت بها دار الأوبرا.

كما يفرض مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء نفسه ضمن أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الفعاليات الفنية الجماهيرية، بما يتطلب إعداد برنامج يضم نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، مع تطوير المهرجان بما يواكب الإقبال المتزايد عليه عامًا بعد آخر.

ويأتي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مقدمة الملفات المهمة، لما يمثله من قيمة فنية وتراثية، ودوره في الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية، فضلًا عن كونه منصة تجمع كبار المطربين والباحثين والموسيقيين من مختلف الدول العربية، وهو ما يجعل الحفاظ على مكانته الإقليمية وتطويره أولوية رئيسية.

ومن التحديات المطروحة أيضًا العمل على إعادة الزخم إلى الأنشطة الفنية للأوبرا، من خلال تنويع العروض، وزيادة الفعاليات الجماهيرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية داخل مصر وخارجها، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور وتعزيز حضور الفنون الرفيعة.

وفي الوقت نفسه، تبرز الحاجة إلى معالجة عدد من القضايا الداخلية، سواء ما يتعلق بالأوضاع المهنية للفنانين والعاملين، أو دعم الفرق الفنية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما ينعكس على جودة الإنتاج الفني واستمرارية العطاء.

كما ينتظر مشروع واحة الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر دفعة جديدة نحو التنفيذ، بعد سنوات من التأخير، رغم ما أُنفق عليه من استثمارات، ويُعد المشروع أحد المشروعات الثقافية الواعدة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الفنية والثقافية خارج القاهرة، وهو ما يضع استكماله ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة.

ومن الملفات المهمة كذلك إعادة جذب كبار نجوم الغناء لإحياء حفلات على مسارح الأوبرا، بما يسهم في تنشيط الحركة الفنية وزيادة الإقبال الجماهيري، إلى جانب إعادة الحيوية إلى فروع الأوبرا المختلفة، سواء مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، أو مسرحي الإسكندرية ودمنهور، عبر زيادة عدد الحفلات واستثمار هذه المسارح بصورة تحقق انتشارًا أوسع للأنشطة الثقافية والفنية.

ولا تقتصر التحديات على الجانب الفني، بل تمتد إلى ملفات إدارية تتطلب حلولًا سريعة، في مقدمتها دعم الكوادر البشرية وسد العجز في بعض التخصصات، وتطوير منظومة العمل الإداري، وإعادة تنظيم بعض القطاعات، مع تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، بما يرفع كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وتبقى هذه الملفات بمثابة خريطة طريق أمام رئيس دار الأوبرا الجديد، في ظل تطلعات الأوساط الثقافية والفنية إلى مرحلة تستعيد فيها الأوبرا دورها الريادي، وتعزز مكانتها كمنارة للإبداع، وحاضنة للمواهب، وإحدى أبرز مؤسسات القوة الناعمة المصرية.

الدكتور رضا الوكيل دار الأوبرا المؤسسات الثقافية تطوير النشاط الفني مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى الموسيقى العربية

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